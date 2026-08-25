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Главная Спорт Семь побед: триумф Украины на турнире по Муай Тай Artan Fighting Series

Семь побед: триумф Украины на турнире по Муай Тай Artan Fighting Series

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 19:28
Триумф Украины на турнире по муай тай Artan Fighting Series
Международный турнир по Муай Тай Artan Fighting Series. Фото: UMF

Украинские спортсмены завоевали семь из девяти поясов на профессиональном турнире по Муай Тай Artan Fighting Series. В Виннице состоялось одиннадцать сложных поединков. Главным событием стал бой за титул чемпиона мира, в котором победил Дмитрий Шелесько.

Журналисты Новини.LIVE побывали на турнире.

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Первый международный турнир по Муай Тай в Украине

11 поединков и 9 чемпионских титулов. В Виннице состоялся грандиозный турнир по тайскому боксу Муэй Тай. Спортивное мероприятие организовала ARTAN FIGHTING SERIES под эгидой Международной федерации Муай Тай. Они собрали бойцов со всего мира.

Главный инициатор мероприятия — командир спецподразделения ГУР МО "Артан" Виктор Торкотюк. До войны он жил тайским боксом, развивал федерацию в Виннице и мечтал о проведении чемпионата мирового уровня.

"Сегодня наша мечта сбылась. Мы сделали то, к чему шли много лет, с тех пор как начали развивать тайский бокс — провели турнир мирового масштаба. Спасибо всем спортсменам, тренерам, всем, кто участвовал в организации, помогал, а также нашим международным партнерам. Artan Fighting Series только начинается. И главное, как я всегда говорю бойцам "Артана": Украина — самая сильная нация. Мы победим любого, как бы сложно ни было", — убежден Виктор Торкотюк.

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Віктор Торкотюк, Стефан Фокс, Дмитро Шелесько
Турнир по Муай Тай Artan Fighting Series. Фото: UMF

Главный бой вечера — чемпионская победа Дмитрия Шелеска

Главным событием вечера стал бой за титул чемпиона мира среди профессионалов в весовой категории до 57 между украинцем Дмитрием Шелеськом и Хаймуком Кхао Пхет Си Муэном из Таиланда.

Это был действительно бой вечера — не только по названию, но и по содержанию. Крутой, настоящий Муай Тай. Первый раунд полностью остался за Дмитрием. В последующих раундах тайец пытался навязать борьбу, но наш боец, действуя в своей взрывной манере, был точнее и заслуженно одержал победу по итогам пяти раундов.

Дмитро Шелесько і Хайму́ко Кха́о Пхет Сі Му́ен
Бой между Дмитрием Шелесько и Хаймуком Кхао Пхет Си Муэном из Таиланда. Фото: UMF

Он завоевал уникальный пояс. Он изготовлен в Таиланде и всегда хранится там. Чемпионы обычно получают копию. Но так как ранее Дмитрий Шелесько дважды выиграл чемпионат мира среди любителей и Всемирные игры, и является мультичемпионом — пояс передали ему навсегда.

"Сейчас ещё не осознаю, что я сделал. Наверное, утром, когда высплюсь, поговорю с тренером, проанализируем бой, и тогда придёт осознание. И будем двигаться дальше. Украинская школа Муай Тай имеет многих выдающихся чемпионов — Игорь Любченко, Олег Приймачев и многие другие. Я счастлив, что тоже вношу свою лепту в историю нашего вида спорта", — сказал чемпион.

Дмитро Шелесько
Победа Дмитрия Шелеска. Фото: UMF


В ко-мейн-ивенте сошлись Егор Скурихин и Кемаль Мухсин (Турция). На кону также стоял пояс чемпиона мира в весовой категории до 81 кг. Это был чрезвычайно напряженный поединок, в котором шансы на успех были у обоих соперников. Но больше раундов выиграл турок и победил по решению судей.

Турнир ARTAN FIGHTING SERIES объединяет украинцев с мировыми спортсменами

Побороться за чемпионские пояса в Украину прибыли бойцы из разных стран мира — Турции, Таиланда, Малайзии, Финляндии, Казахстана и не только.

На турнир приехал и сам генеральный секретарь IFMA (Международной федерации Муай Тай) Стефан Фокс. Он чрезвычайно рад, что смог прибыть в Украину. Ему понравилась Винница, и он убежден, что наша страна имеет потенциал в развитии тайского бокса:

"В Муай Тай мы говорим: мы не проигрываем — мы учимся. Поэтому я благодарю всех спортсменов, которые выходили на ринг сегодня. Спасибо организаторам за турнир чрезвычайно высокого уровня, с уверенностью могу сказать, что в Европе такого не было уже много лет. Желаю AFS роста и развития. И желаю победы Украине. Вы каждый день доказываете, что украинцы — самые сильные воины в мире".

 генеральний секретар IFMA (Міжнародної федерації Муей Тай) Стефан Фокс
Генеральный секретарь IFMA (Международной федерации муэй-тай) Стефан Фокс на турнире. Фото: UMF

ARTAN FIGHTING SERIES — это профессиональный промоушен, основанный при участии ветеранов спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" и по инициативе командира элитного подразделения Виктора Торкотюка, позывной "Титан". Первый ивент AFS состоялся в Испании в начале июля.

Как писали Новини.LIVE, клуб "Динамо" может удачно продать своего игрока за 30 миллионов евро. Речь идет о Матвее Пономаренко. Его стремится перекупить Турция.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали о состоянии "Донбасс Арены", которая находится в оккупированном Донецке. В своё время на строительство стадиона и благоустройство территории вокруг него потратили около 400 млн долларов, однако сейчас любимая площадка украинцев пришла в упадок.

спорт бокс ветераны чемпион ГУР МО України
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык

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