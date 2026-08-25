Тріумф України на турнірі з Муей Тай Artan Fighting Series

Міжнародний турнір з Муей Тай Artan Fighting Series. Фото: UMF

Сім поясів з девʼяти українські спортсмени виборили на професійному турнірі з Муей Тай Artan Fighting Series. У Вінниці відбулись одинадцять складних поєдинків. Головною подією став бій чемпіона світу, в якому виграв Дмитро Шелесько.

Журналісти Новини.LIVE побували на турнірі.

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Перший міжнародний турнір з Муей Тай в Україні

11 поєдинків та 9 чемпіонських титулів. У Вінниці відбувся грандіозний турнір з таїландського боксу Муей Тай. Спортивний захід організували — ARTAN FIGHTING SERIES під егідою Міжнародної федерації Муей Тай. Вони зібрали бійців з усього світу.

Головний ініціатор заходу – командир спецпідрозділу ГУР МО "Артан" Віктор Торкотюк. До війни він жив таїландським боксом, розвивав федерацію у Вінниці і мріяв про проведення чемпіонату світового рівня.

"Сьогодні справдилася наша мрія. Ми зробили те, до чого йшли багато років, відтоді як почали розвивати таїландський бокс — провели турнір світового масштабу. Дякую усім спортсменам, тренерам, хто брав участь в організації, допомагав, нашим міжнародним партнерам. Artan Fighting Series тільки починає. І головне, як я завжди кажу бійцям "Артану", Україна — найсильніша нація. Ми переможемо будь-кого, хай би як складно не було", — переконаний Віктор Торкотюк.

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Турнір з Муей Тай Artan Fighting Series. Фото: UMF

Головний бій вечора — чемпіонська перемога Дмитра Шелеська

Головною подією вечора став бій за титул чемпіона світу серед професіоналів у ваговій категорії до 57 кг між українцем Дмитром Шелеськом і Хайму́ком Кха́о Пхет Сі Му́ен з Таїланду.

Це був дійсно бій вечора — не тільки за вивіскою, але й за наповненням. Крутий, справжній Муей Тай. Перший раунд був повністю за Дмитром. У наступних таєць намагався навʼязати боротьбу, але наш боєць, діючи у своїй вибуховій манері, був влучнішим і заслужено забрав перемогу за підсумком пʼяти раундів.

Бій між Дмитром Шелеськом і Хайму́ком Кха́о Пхет Сі Му́ен з Таїланду. Фото: UMF

Він здобув унікальний пояс. Він виготовлений у Таїланді і завжди зберігається там. Чемпіони зазвичай отримують копію. Однак, раніше Дмитро Шелесько двічі виграв чемпіонат світу серед любителів та Всесвітні ігри і є мультичемпіоном — пояс передали йому назавжди.



"Зараз ще не усвідомлюю, що я зробив. Мабуть, зранку, коли висплюся, поговорю з тренером, проаналізуємо бій, прийде усвідомлення. І будемо рухатися далі. Українська школа Муей Тай має багатьох видатних чемпіонів — Ігор Любченко, Олег Приймачов і багато інших. Я щасливий, що теж вношу свою частку в історію нашого виду спорту", — сказав чемпіон.

Перемога Дмитра Шелеська. Фото: UMF



У ко-мейн-івенті зійшлися Єгор Скурихін та Кемаль Мухсін (Туреччина). На кону теж був пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 81 кг. Це був надзвичайно напружений поєдинок, з обопільними шансами на успіх. Але більше раундів забрав все ж турок і переміг за рішенням суддів.

Турнір ARTAN FIGHTING SERIES обʼєднує українців зі світовими спортсменами

Позмагатися за чемпіонські пояси в Україну прибули бійці з різних країн світу — Туреччина, Таїланд, Малайзія, Фінляндія, Казахстан і не тільки.

На турнір приїхав і сам генеральний секретар IFMA (Міжнародної федерації Муей Тай) Стефан Фокс. Він надзвичайно радий, що зміг прибути в Україну. Йому сподобалась Вінниця і він переконаний, що наша країна має потенціал в розвитку таїландського боксу:

"У Муей Тай ми кажемо: ми не програємо — ми вчимося. Тож я дякую усім спортсменам, які виходили на ринг сьогодні. Дякую організаторам за турнір надзвичайно високого рівня, з упевненістю можу сказати, що в Європі такого не було вже багато років. Зичу AFS зростання і розвитку. Зичу перемоги Україні. Ви щодня доводите, що українці — найсильніші воїни у світі".

Генеральний секретар IFMA (Міжнародної федерації Муей Тай) Стефан Фокс на турнірі. Фото: UMF

ARTAN FIGHTING SERIES — це професійний промоушен, заснований за участі ветеранів спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" та за ініціативи командира елітного підрозділу Віктора Торкотюка, позивний "Титан". Перший івент AFS відбувся в Іспанії на початку липня.

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