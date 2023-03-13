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"Шахтер" пытался подписать Артема Довбика — сколько предлагал

13 марта 2023 18:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер пытался подписать Довбика — сколько предлагал
СК "Днепр-1" назначил слишком высокую цену за своего форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик мог защищать цвета донецкого "Шахтера" и участвовать в матчах Лиги чемпионов. 

Помощник спортивного директора "горняков" Карло Николини рассказал о не состоявшемся трансфере в интервью Firenzeviola

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25-летний Артем Довбик является лидером СК "Днепр-1". Он стал лучшим бомбардиром групповой стадии Лиги Конференций. Голы форварда помогают команде Александра Кучера конкурировать с донецким "Шахтером" в борьбе за чемпионский титул украинской Премьер-лиги (УПЛ). 

Артем Довбик

Почему Довбик не перешел в "Шахтер"?

Довбиком интересуются сразу несколько клубов из ведущих европейских лиг. Особенно активны представители итальянской Серии А. Одним из претендентов на футболиста является "Фиорентина", которая поинтересовалась мнением об Артеме у Карло Николини. 

"Артем Довбик — отличный нападающий, он может хорошо проявить себя в Италии, он отлично играет головой и бьет с левой ноги. Он может хорошо проявить себя как нападающий и как вингер, но "Днепр-1" уже отклонил предложение по нему на 15 миллионов. Многие делают ставку на его трансфер", — рассказал Карло Николини.

Артем Довбик мог покинуть СК "Днепр-1" еще зимой 2023 года. Руководство клуба договорилось с форвардом о том, что он останется в команде до конца сезон. Игрок согласился, надеясь выиграть чемпионский титул УПЛ. 

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков встречи. 

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