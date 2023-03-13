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"Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував

13 березня 2023 18:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар намагався підписати Довбика — скільки пропонував
СК "Дніпро-1" призначив надто високу ціну за свого форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик міг захищати кольори донецького "Шахтаря" та брати участь у матчах Ліги чемпіонів.

Помічник спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні розповів про трансфер, що не відбувся, в інтерв'ю Firenzeviola.

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25-річний Артем Довбик є лідером СК "Дніпро-1". Він став найкращим бомбардиром групової стадії Ліги Конференцій. Голи форварда допомагають команді Олександра Кучера конкурувати із донецьким "Шахтарем" у боротьбі за чемпіонський титул української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Артем Довбик

Чому Довбик не перейшов до "Шахтаря"?

Довбиком цікавляться одразу кілька клубів із провідних європейських ліг. Особливо активними є представники італійської Серії А. Одним із претендентів на футболіста є "Фіорентина", яка поцікавилася думкою про Артема у Карло Ніколіні.

"Артем Довбик - чудовий нападник, він може добре проявити себе в Італії, він чудово грає головою і б'є з лівої ноги. Він може добре проявити себе як нападник і як вінгер, але "Дніпро-1" вже відхилив пропозицію щодо нього на 15 мільйонів. Багато хто робить ставку на його трансфер", — розповів Карло Ніколіні.

Артем Довбик міг залишити СК "Дніпро-1" ще взимку 2023 року. Керівництво клубу домовилося з форвардом про те, що він залишиться у команді до кінця сезону. Гравець погодився, сподіваючись виграти чемпіонський титул УПЛ.

Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти. Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців зустрічі.

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