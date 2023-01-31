Кевин Келси стал игроком донецкого Шахтера

Нападающий стал первым игроком из Венесуэлы в истории "горняков"

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с венесуэльским форвардом Кевином Келси. Футболист может провести в Украине пять следующих лет.

Детали контракта стали известны благодаря официальному сайту донецкого клуба.

Что известно о Кевине Келси?

18-летний форвард из Венесуэлы Кевин Келси подписал долгосрочное соглашение с донецким "Шахтером". Срок действия контракта — пять лет. Футболист перешел к "горнякам" из уругвайского клуба "Бостон Ривер". Там он провел меньше двух месяцев и не успел сыграть ни одного официального поединка.

Кевин Келси является воспитанником венесуэльского клуба "Минерос". В основе команды форвард дебютировал в 2021 году. На его счету пять мячей и одна результативная передача в 31 поединке.

Венесуэлец стал уже третьим новичком донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно-2023. До этого "горняки" уже успели подписать Георгия Гочолейшвили и вернуть Ярослава Ракицкого.

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