Кевин Келси стал игроком донецкого Шахтера

"Шахтер" приобрел третьего новичка: таких футболистов в истории клуба еще не было
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с венесуэльским форвардом Кевином Келси. Футболист может провести в Украине пять следующих лет.
Детали контракта стали известны благодаря официальному сайту донецкого клуба.
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Что известно о Кевине Келси?
18-летний форвард из Венесуэлы Кевин Келси подписал долгосрочное соглашение с донецким "Шахтером". Срок действия контракта — пять лет. Футболист перешел к "горнякам" из уругвайского клуба "Бостон Ривер". Там он провел меньше двух месяцев и не успел сыграть ни одного официального поединка.
Кевин Келси является воспитанником венесуэльского клуба "Минерос". В основе команды форвард дебютировал в 2021 году. На его счету пять мячей и одна результативная передача в 31 поединке.
Венесуэлец стал уже третьим новичком донецкого "Шахтера" в зимнее трансферное окно-2023. До этого "горняки" уже успели подписать Георгия Гочолейшвили и вернуть Ярослава Ракицкого.
Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может переехать в английскую Премьер-лигу. В услугах игрока киевского "Динамо" заинтересован один из аутсайдеров АПЛ.
А украинский футбольный клуб "Днепр-1" подписал еще одного бразильского легионера. Очередным новичком команды Александра Кучера стал форвард Жоау Пеглоу.