Кевін Келсі став гравцем донецького Шахтаря

"Шахтар" придбав третього новачка: таких футболістів в історії клубу ще не було
Донецький "Шахтар" підписав контракт із венесуельським форвардом Кевіном Келсі. Футболіст може провести в Україні п'ять наступних років.
Деталі контракту стали відомі завдяки офіційному сайту донецького клубу.
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Що відомо про Кевіна Келсі?
18-річний форвард із Венесуели Кевін Келсі підписав довгострокову угоду з донецьким "Шахтарем". Термін дії контракту — п'ять років. Футболіст перейшов до "гірників" з уругвайського клубу "Бостон Рівер". Там він провів менш як два місяці й не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку.
Кевін Келсі є вихованцем венесуельського клубу "Мінерос". В основі команди форвард дебютував у 2021 році. На його рахунку п'ять м'ячів та одна результативна передача у 31 поєдинку.
Венесуелець став уже третім новачком донецького "Шахтаря" у зимове трансферне вікно-2023. До цього "гірники" вже встигли підписати Георгія Гочолейшвілі та повернути Ярослава Ракицького.
Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця київського "Динамо" зацікавлений один з аутсайдерів АПЛ.
А український футбольний клуб "Дніпро-1" підписав ще одного бразильського легіонера. Ще одним новачком команди Олександра Кучера став форвард Жоау Пеглоу.