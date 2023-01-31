Кевін Келсі став гравцем донецького Шахтаря

Нападник став першим гравцем із Венесуели в історії "гірників"

Донецький "Шахтар" підписав контракт із венесуельським форвардом Кевіном Келсі. Футболіст може провести в Україні п'ять наступних років.

Деталі контракту стали відомі завдяки офіційному сайту донецького клубу.

Що відомо про Кевіна Келсі?

18-річний форвард із Венесуели Кевін Келсі підписав довгострокову угоду з донецьким "Шахтарем". Термін дії контракту — п'ять років. Футболіст перейшов до "гірників" з уругвайського клубу "Бостон Рівер". Там він провів менш як два місяці й не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку.

Кевін Келсі є вихованцем венесуельського клубу "Мінерос". В основі команди форвард дебютував у 2021 році. На його рахунку п'ять м'ячів та одна результативна передача у 31 поєдинку.

Венесуелець став уже третім новачком донецького "Шахтаря" у зимове трансферне вікно-2023. До цього "гірники" вже встигли підписати Георгія Гочолейшвілі та повернути Ярослава Ракицького.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний може переїхати до англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця київського "Динамо" зацікавлений один з аутсайдерів АПЛ.

А український футбольний клуб "Дніпро-1" підписав ще одного бразильського легіонера. Ще одним новачком команди Олександра Кучера став форвард Жоау Пеглоу.