Шахтер не отпустил перспективного игрока в другой украинский клуб

Александр Ющенко и главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Киевская "Оболонь" готовится к старту сезона 2026/27 в украинской Премьер-лиге. Уже в воскресенье, 2 августа, "пивовары" сыграют на выезде против "Эпицентра". Трансферная кампания столичного клуба еще не завершена.

Однако "Оболони" так и не удалось подписать воспитанника "Шахтера", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

На протяжении последних полугода "Оболонь" интересовалась 21-летним игроком "Шахтера" Александром Ющенко. Уроженец черкасского футбола способен продуктивно действовать в атаке сразу на нескольких позициях. Однако трансфер так и не состоялся.

Почему Ющенко остался в "Шахтере"

Футболист хотел присоединиться к "Оболони", а тренерский штаб киевской команды был заинтересован в его услугах. "Горнякам" предложили варианты перехода молодого игрока, однако руководство донецкого клуба запретило заключать эту сделку.

"Парень был растренирован, поскольку футболисты, которые по возрасту вышли из U-19, остались без игровой практики. Мне кажется, что у "Шахтера" было немало таких сидевших футболистов получали хорошую зарплату, но при этом не тренировались или тренировались недостаточно и не имели необходимой игровой нагрузки", — рассказал президент "Оболони" Александр Слободян.

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