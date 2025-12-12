Шахтер уверенно обыграл Хамрун Спартанс и поднялся на второе место в ЛК

Мейрелеш отпраздновал свой гол в ворота "Хамруна". Фото: "Шахтер"

Завершился пятый тур Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" на Мальте противостоял "Хамрун Спартанс".

"Шахтер" победил мальтийцев со счетом 2:0, но есть нюанс, сообщил портал Новини.LIVE.

"Шахтер" должен был забивать больше

Первый тайм завершился без голов, но именно донетчане чаще угрожали воротам соперника. Азаров, Бондаренко и Мейреллиш создали несколько перспективных моментов. При этом, Фесюн уверенно нейтрализовал все эпизоды "Хамруна", включая опасный удар Мбонга перед перерывом.

Во втором тайме "Шахтер" резко прибавил. Уже на 61-й минуте Азаров нашел в штрафной площадке Мейреллиша, который точным ударом головой открыл счет.

Через три минуты после гола преимущество удвоилось. Педриньо вывел Изаки в штрафную, а тот элегантно перебросил голкипера — 2:0.

Дончане продолжали доминировать, не позволяя сопернику создать ни одной действительно острой ситуации у своих ворот.

Замены Арды Турана также сработали. Эгиналду оживил игру на фланге, Винисиус добавил скорости, а Очеретько стабилизировал центр поля. "Шахтер" остался в полном порядке и в конце матча мог забить пять-шесть голов, но мальтийцы храбро отбивались, вынося мячи из пустых ворот.

Победа позволила "Шахтеру" подняться на второе место в турнирной таблице.

"Хамрун Спартанс" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изаки, 64

"Хамрун Спартанс": Бонелло — Компри, Эмерсон, Бьеличич, Камендзули — Мбонг (Эль-Фанис, 65), Чорич, Коффи (Аттард, 65), Гарсия, Чадженович — Смайлагич (Майер, 65).

"Шахтер": Фесюн — Конопля (Винисиус, 46), Грам, Бондарь, Азаров — Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Изаки — Лукас, Мейреллиш, Педриньо да Силва (Эгиналду, 67).

Предупреждения: Мбонг, Гарсия - Очеретько, Конопля

