Головна Спорт Шахтар обіграв Хамрун Спартанс, який геройськи захищався всю гру

Шахтар обіграв Хамрун Спартанс, який геройськи захищався всю гру

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:15
Шахтар впевнено обіграв Хамрун Спартанс і піднявся на друге місце в ЛК
Мейрелеш відсвяткував свій гол у ворота "Хамруна". Фото: "Шахтар"

Завершився п'ятий тур Ліги конференцій. Донецький "Шахтар" на Мальті протистояв "Хамрун Спартанс".

"Шахтар" переміг мальтійців з рахунком 2:0, але є нюанс, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Шахтар" мав забивати більше

Перший тайм завершився без голів, але саме донеччани частіше загрожували воротам суперника. Азаров, Бондаренко та Мейрелліш створили кілька перспективних моментів. При цьому, Фесюн упевнено нейтралізував усі епізоди "Хамруна", включно з небезпечним ударом Мбонга перед перервою.

У другому таймі "Шахтар" різко додав. Уже на 61-й хвилині Азаров знайшов у штрафному майданчику Мейрелліша, який точним ударом головою відкрив рахунок.

За три хвилини після голу перевага подвоїлась. Педріньйо вивів Ізакі у штрафний майданчик, а той елегантно перекинув голкіпера — 2:0.

Донеччани продовжували домінувати, не дозволяючи супернику створити жодної справді гострої ситуації біля своїх воріт.

Заміни Арди Турана також спрацювали. Егіналду оживив гру на фланзі, Вінісіус додав швидкості, а Очеретько стабілізував центр поля. "Шахтар" залишився в повному порядку й в кінці матчу міг забити п'ять-шість голів, але мальтійці хоробро відбивались, виносячи м'ячі з пустих воріт.

Перемога дозволила "Шахтарю" піднятись на друге місце в турнірній таблиці.

"Хамрун Спартанс" — "Шахтар" — 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 64

"Хамрун Спартанс": Бонелло — Компрі, Емерсон, Б'єлічич, Камендзулі — Мбонг (Ель-Фаніс, 65), Чорич, Коффі (Аттард, 65), Гарсія, Чадженович — Смайлагич (Маєр, 65).

"Шахтар": Фесюн — Конопля (Вінісіус, 46), Грам, Бондар, Азаров — Бондаренко (Очеретько, 46), Назарина, Ізакі — Лукас, Мейрелліш, Педріньйо да Сілва (Егіналду, 67).

Попередження: Мбонг, Гарсія — Очеретько, Конопля

Нагадаємо, Ілля Забарний вперше зіграв з росіянином Матвієм Сафоновим — як їх гру оцінили журналісти у Франції.

Стало відомо, кого призначать головним тренером мадридського "Реалу" замість Хабі Алонсо.

футбол ФК Шахтар Мальта Ліга Конференцій єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
