Молодежная сборная Украины потеряла важного игрока из-за травмы

Молодежная сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/roma__didyk29/

Футболист молодежной сборной Украины и львовского "Руха" Роман Дидык не сыграет за национальную команду в ближайших поединках. Защитник получил травму в матче национального первенства.

У молодого игрока диагностировано сотрясение мозга, сообщает Sport.ua.

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В рамках девятого тура чемпионата Украины по футболу "Рух" сыграл вничью с "Александрией" (1:1), которая была одним из лидеров турнирной таблицы. В этом поединке получил травму один из основных футболистов львовской команды и молодежной сборной страны.

Защитник Роман Дидык. Фото: instagram.com/roma__didyk29/

Когда Дидык вернется на поле

Врачи диагностировали у 21-летнего защитника сотрясение мозга. Это означает, что он не сумеет появиться на поле как минимум две ближайшие недели. Главному тренеру молодежной сборной Украины придется обойтись без игрока "Руха".

Команда Унаи Мельгосы продолжает бороться за выход на молодежный Евро-2025. "Сине-желтые" еще не теряли очки в матчах отбора. В ближайшее время сборная Украины сыграет с Англией и Сербией.

Сразу пять футболистов "Руха" были вызваны в лагерь национальной команды. Это Игорь Краснопир, Дмитрий Ледвий, Олег Федор, Илья Квасница и Виталий Роман.

Напомним, полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может переехать в Англию уже в январе следующего года.

А взрослая сборная Украины тоже страдает от кадрового дефицита футболистов из-за травм игроков во главе с Андреем Ярмоленко.