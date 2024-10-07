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Ще один захисник збірної України травмувався та пропустить важливі матчі

7 жовтня 2024 18:12
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Молодіжна збірна України втратила важливого гравця через травму
Молодіжна збірна України перед матчем. Фото: instagram.com/roma__didyk29/
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Футболіст молодіжної збірної України та львівського "Руха" Роман Дідик не зіграє за національну команду у найближчих поєдинках. Захисник отримав травму у матчі національної першості.

У молодого гравця діагностовано струс мозку, повідомляє Sport.ua.

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У рамках дев'ятого туру чемпіонату України з футболу "Рух" зіграв унічию з "Олександрією" (1:1), яка була одним із лідерів турнірної таблиці. У цьому поєдинку отримав травму один з основних футболістів львівської команди та молодіжної збірної країни.

Роман Дідик
Захисник Роман Дідик. Фото: instagram.com/roma__didyk29/

Коли Дідик повернеться на поле

Лікарі діагностували у 21-річного захисника струс мозку. Це означає, що він не зможе з'явитися на полі як мінімум два найближчі тижні. Головному тренеру молодіжної збірної України доведеться обійтися без гравця "Руха".

Команда Унаї Мельгоси продовжує виборювати вихід на молодіжний Євро-2025. "Синьо-жовті" ще не втрачали балів у матчах відбору. Найближчим часом збірна України зіграє з Англією та Сербією.

Відразу п'ятьох футболістів "Руху" було викликано до табору національної команди. Це Ігор Краснопір, Дмитро Ледвій, Олег Федір, Ілля Квасниця та Віталій Роман.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Георгій Судаков може переїхати до Англії вже у січні наступного року.

А доросла збірна України теж страждає від кадрового дефіциту футболістів через травми гравців на чолі з Андрієм Ярмоленком.

спорт футбол молодіжна збірна України Унаї Мельгоса Євро-2025

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