Дорощук раскритиковал себя и дал обещание после поражения Керру

Прыжок Олега Дорощука. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

В финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе украинец Олег Дорощук снова оказался в шаге от главного трофея. Он занял второе место, уступив только олимпийскому чемпиону Гамишу Керру.

Дорощук не стал скрывать разочарования в интервью после финала турнира, сообщает "Суспільне Спорт".

Украинский лидер преодолел планку 2.30 метра с третьей попытки и попробовал силы на 2.32 и 2.34 м. Последний прыжок был особенно близким, но планка не устояла.

Финальная попытка Дорощука. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Таким образом, Дорощук во второй раз в карьере стал вторым в финале Бриллиантовой лиги. В прошлом сезоне он проиграл итальянцу Джанмарко Тамбери. Этот результат продолжил его серию подиумов: семь подряд, включая "золото" на этапе в Брюсселе.

Что сказал Дорощук после финала

Украинец отметил, что доволен стабильностью, но понимает, что еще есть детали техники, над которыми нужно работать. Дорощук добавил, что опыт финала станет хорошим фундаментом перед чемпионатом мира, который пройдёт в сентябре в Токио. Там он планирует показать максимум и попробовать улучшить свой личный рекорд.

Отдельно Дорощук отметил, что именно Бриллиантовая лига стала для него главным вызовом сезона. Каждый старт он рассматривал как возможность проверить себя и показать, что способен бороться с сильнейшими.

"Я доволен тем, что стабильно вхожу в число лидеров и снова оказался на подиуме. Сегодня немного не хватило для победы, но я чувствую прогресс в каждом прыжке. Сезон был сложным, с разными эмоциями, но именно они сделали меня сильнее. Уверен, что в следующем году смогу выиграть главный трофей Бриллиантовой лиги", — рассказал Дорощук.

Напомним, олимпийский чемпион Гамиш Керр выдал лучшее выступление в нынешнем сезоне, чтобы обыграть Олега Дорощука в финале Бриллиантовой лиги.

