Дорощук розкритикував себе і дав обіцянку після поразки Керру

Стрибок Олега Дорощука. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

У фіналі Діамантової ліги в Цюріху українець Олег Дорощук знову опинився за крок від головного трофея. Він посів друге місце, поступившись тільки олімпійському чемпіону Гамішу Керру.

Дорощук не став приховувати розчарування в інтерв'ю після фіналу турніру, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте також:

Український лідер подолав планку 2.30 метра з третьої спроби та спробував сили на 2.32 та 2.34 м. Останній стрибок був особливо близьким, але планка не встояла.

Фінальна спроба Дорощука. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Таким чином, Дорощук вдруге в кар'єрі став другим у фіналі Діамантової ліги. Минулого сезону він програв італійцеві Джанмарко Тамбері. Цей результат продовжив його серію подіумів: сім поспіль, включно із "золотом" на етапі в Брюсселі.

Що сказав Дорощук після фіналу

Українець зазначив, що задоволений стабільністю, але розуміє, що ще є деталі техніки, над якими потрібно працювати. Дорощук додав, що досвід фіналу стане гарним фундаментом перед чемпіонатом світу, який пройде у вересні в Токіо. Там він планує показати максимум та спробувати поліпшити свій особистий рекорд.

Окремо Дорощук зазначив, що саме Діамантова ліга стала для нього головним викликом сезону. Кожен старт він розглядав як можливість перевірити себе та показати, що здатен боротися з найсильнішими.

"Я задоволений тим, що стабільно входжу до числа лідерів та знову опинився на подіумі. Сьогодні трохи не вистачило для перемоги, але я відчуваю прогрес у кожному стрибку. Сезон був складним, з різними емоціями, але саме вони зробили мене сильнішим. Упевнений, що наступного року зможу виграти головний трофей Діамантової ліги", — розповів Дорощук.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон Гаміш Керр видав найкращий виступ у нинішньому сезоні, щоб обіграти Олега Дорощука у фіналі Діамантової ліги.

Нікола Оліслагерс подякувала Ярославі Магучіх та заявила, що частково зобов'язана українці перемогою у фіналі Діамантової ліги.