Главная Спорт Керр после победы поблагодарил Дорощука за конкуренцию в сезоне

Керр после победы поблагодарил Дорощука за конкуренцию в сезоне

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 11:31
Керр объяснил, что помогло ему победить Дорощука в Цюрихе
Гамиш Керр празднует победу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Гамиш Керр впервые в карьере завоевал главный трофей Бриллиантовой лиги. В финале сезона в Цюрихе он преодолел высоту 2.32 м и оставил позади украинца Олега Дорощука.

Керр признался, что победа далась ему сложно в непростом и противоречивом сезоне, сообщает "Суспільне Спорт". 

Ключевым моментом в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту у мужчин стал прыжок на 2.30 метров. Гамиш Керр справился раньше, а Олегу Дорощуку пришлось тратить больше попыток. Украинец затем рискнул перенести высоту сразу на 2.34 м, но две решающие попытки не увенчались успехом. 

Гамиш Керр
"Бриллиантовый" прыжок Гамиша Керра. Фото: Reuters/Denis Balibouse 

Для Керра эта победа стала седьмой в Бриллиантовой лиге, но именно в финале он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала. Сезон завершился для новозеландца на мажорной ноте.

Что сказал Керр после важной победы

После соревнований новозеландец отметил, что победа в Цюрихе дала ему уверенность перед чемпионатом мира в Токио. Он подчеркнул, что сезон был сложным, с разными результатами, но именно это сделало его сильнее.

"Я был очень уверен в этом финале и рад, что показал лучшие прыжки именно в решающий момент. Да, сезон был длинным и не всегда удачным, но все неудачи помогли мне вырасти как спортсмену. Сейчас я смотрю вперед с уверенностью и понимаю, что готов к новым вызовам. В Токио я хочу подтвердить свой уровень и побороться за ещё один титул", — заявил Керр. 

И олимпийский чемпион, и украинец Олег Дорощук встретятся уже через месяц на чемпионате мира в Токио. 

Напомним, интрига в финале Бриллиантовой лиги держалась до последних минут, но Олег Дорощук повторил свое прошлогоднее достижение

После победы Гамиша Керра украинский легкоатлет дал важное обещание и заявил, что опыт поражений поможет ему в будущем. 

спорт Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Олег Дорощук Гамиш Керр
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
