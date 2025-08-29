Відео
Головна Спорт Керр після перемоги подякував Дорощуку за конкуренцію в сезоні

Керр після перемоги подякував Дорощуку за конкуренцію в сезоні

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:31
Керр пояснив, що допомогло йому перемогти Дорощука в Цюриху
Гаміш Керр святкує перемогу. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 Гаміш Керр уперше в кар'єрі завоював головний трофей Діамантової ліги. У фіналі сезону в Цюріху він подолав висоту 2.32 м та залишив позаду українця Олега Дорощука.

Керр зізнався, що перемога далася йому складно в непростому та суперечливому сезоні, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Ключовим моментом у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту у чоловіків став стрибок на 2.30 метра. Гаміш Керр впорався раніше, а Олегу Дорощуку довелося витрачати більше спроб. Українець потім ризикнув перенести висоту відразу на 2.34 м, але дві вирішальні спроби не увінчалися успіхом.

Гамиш Керр
"Діамантовий" стрибок Гаміша Керра. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Для Керра ця перемога стала сьомою в Діамантовій лізі, але саме у фіналі він уперше піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Сезон завершився для новозеландця на мажорній ноті.

Що сказав Керр після важливої перемоги

Після змагань новозеландець зазначив, що перемога в Цюріху дала йому впевненість перед чемпіонатом світу в Токіо. Він підкреслив, що сезон був складним, з різними результатами, але саме це зробило його сильнішим.

"Я був дуже впевнений у цьому фіналі й радий, що показав найкращі стрибки саме у вирішальний момент. Так, сезон був довгим і не завжди вдалим, але всі невдачі допомогли мені вирости як спортсмену. Зараз я дивлюся вперед з упевненістю і розумію, що готовий до нових викликів. У Токіо я хочу підтвердити свій рівень та поборотися за ще один титул", — заявив Керр.

І олімпійський чемпіон, і українець Олег Дорощук зустрінуться вже за місяць на чемпіонаті світу в Токіо.

Нагадаємо, інтрига у фіналі Діамантової ліги трималася до останніх хвилин, але Олег Дорощук повторив своє минулорічне досягнення.

Після перемоги Гаміша Керра український легкоатлет дав важливу обіцянку та заявив, що досвід поразок допоможе йому в майбутньому.

спорт Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Олег Дорощук Гаміш Керр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
