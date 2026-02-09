Видео
Шевченко объяснил, вернут ли россиян в мировой футбол

Шевченко объяснил, вернут ли россиян в мировой футбол

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 13:45
Шевченко адресовал Инфантино жесткий сигнал из-за россиян в футболе
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко на пресс-конференции, посвященной двум годам работы на должности, прокомментировал резонансное интервью главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении россиян в международный футбол.

Украинская ассоциация отреагировала сразу после появления этих заявлений и публично зафиксировала неизменную позицию, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".

Читайте также:

Андрей Шевченко отметил, что УАФ последовательно выступает против любого допуска российских команд и сборных, пока продолжается война в Украине. Эта позиция была донесена не только через официальное заявление, но и в ходе прямой коммуникации с представителями ФИФА на разных уровнях, которая продолжалась в последние дни. 

Джанни Инфантино
Президент УЕФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Почему тема россиян не закрыта 

По информации, которой располагает УАФ, Совет ФИФА на данный момент не рассматривает вопрос возвращения россиян в соревнования, и эта позиция подтверждается публикациями европейских СМИ. Также подчеркивается, что поддержка Украины со стороны других национальных ассоциаций остается общей и скоординированной. Глава УАФ подчеркнул, что намерен лично продолжать диалог с руководством ФИФА и доносить украинскую позицию напрямую.

"Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно поговорить о войне в Украине и нашей позиции. Сейчас Совет ФИФА не рассматривает возвращение россиян, и эту информацию подтверждают европейские медиа. Пока поддержка со стороны других ассоциаций остается единой, вопрос их допуска к соревнованиям не стоит", — отметил Шевченко. 

Напомним, бывший игрок сборной Украины Михаил Мудрик снова оказался в центре внимания из-за заявления МИД. 

Участница Олимпиады-2026 Александра Меркушина рассказала о важном ритуале на Играх в Италии.

футбол УЕФА Андрей Шевченко Джанни Инфантино МОК российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
