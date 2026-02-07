Видео
Кварцяный удивил высказыванием о ФИФА и российских футболистах

Кварцяный удивил высказыванием о ФИФА и российских футболистах

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:37
Кварцяный жестко обратился к ФИФА из-за российских спортсменов
Виталий Кварцяный отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный прокомментировал заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о возможной отмене отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. 

Его позиция совпала с настроениями, которые сейчас доминируют в украинском футбольном сообществе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол". 

Виталий Кварцяный подчеркнул, что на фоне продолжающейся войны любые разговоры о возвращении представителей России в международный спорт выглядят неуместно. По его мнению, в нынешних условиях не может идти речь ни о спортивных, ни о гуманитарных компромиссах, поскольку сам контекст делает такие инициативы неприемлемыми. 

Джанни Инфантино
Глава МОК Кирсти Ковентри (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Кварцяный не видит оснований для диалога

Отдельно тренер остановился на финансовой составляющей, отметив, что ведущие футбольные организации продолжают стабильно зарабатывать и без участия российских структур. Также была затронута проблема детского и юношеского футбола, где, по его словам, невозможно игнорировать реальность, в которой находятся украинские спортсмены.

"Сейчас не время говорить о каком-то возвращении. Пока идет война и российские войска находятся на нашей территории, никакого футбола с ними быть не может. Наша сборная не играет дома, а разговоры о восстановлении России в турнирах выглядят абсурдно", — заявил Кварцяный. 

спорт футбол Джанни Инфантино ФИФА Виталий Кварцяный российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
