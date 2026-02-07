Відео
Відео

Кварцяний здивував висловлюванням про ФІФА та російських футболістів

Кварцяний здивував висловлюванням про ФІФА та російських футболістів

Дата публікації: 7 лютого 2026 13:37
Кварцяний жорстко звернувся до ФІФА через російських спортсменів
Віталій Кварцяний відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний прокоментував заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливе скасування відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних змагань.

Його позиція збіглася з настроями, які зараз домінують в українській футбольній спільноті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Читайте також:

Віталій Кварцяний наголосив, що на тлі війни, що триває, будь-які розмови про повернення представників Росії в міжнародний спорт виглядають недоречно. На його думку, в нинішніх умовах не може йтися ні про спортивні, ні про гуманітарні компроміси, оскільки сам контекст робить такі ініціативи неприйнятними.

Джанни Инфантино
Глава МОК Кірсті Ковентрі (ліворуч) та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Кварцяний не бачить підстав для діалогу

Окремо тренер зупинився на фінансовій складовій, зазначивши, що провідні футбольні організації продовжують стабільно заробляти і без участі російських структур. Також було порушено проблему дитячого та юнацького футболу, де, за його словами, неможливо ігнорувати реальність, у якій перебувають українські спортсмени.

"Зараз не час говорити про якесь повернення. Поки триває війна і російські війська перебувають на нашій території, ніякого футболу з ними бути не може. Наша збірна не грає вдома, а розмови про відновлення Росії в турнірах виглядають абсурдно", — заявив Кварцяний.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Джанні Інфантіно ФІФА Віталій Кварцяний російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
