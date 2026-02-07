Кварцяний жорстко звернувся до ФІФА через російських спортсменів

Віталій Кварцяний відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний прокоментував заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливе скасування відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних змагань.

Його позиція збіглася з настроями, які зараз домінують в українській футбольній спільноті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Віталій Кварцяний наголосив, що на тлі війни, що триває, будь-які розмови про повернення представників Росії в міжнародний спорт виглядають недоречно. На його думку, в нинішніх умовах не може йтися ні про спортивні, ні про гуманітарні компроміси, оскільки сам контекст робить такі ініціативи неприйнятними.

Глава МОК Кірсті Ковентрі (ліворуч) та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Кварцяний не бачить підстав для діалогу

Окремо тренер зупинився на фінансовій складовій, зазначивши, що провідні футбольні організації продовжують стабільно заробляти і без участі російських структур. Також було порушено проблему дитячого та юнацького футболу, де, за його словами, неможливо ігнорувати реальність, у якій перебувають українські спортсмени.

"Зараз не час говорити про якесь повернення. Поки триває війна і російські війська перебувають на нашій території, ніякого футболу з ними бути не може. Наша збірна не грає вдома, а розмови про відновлення Росії в турнірах виглядають абсурдно", — заявив Кварцяний.

