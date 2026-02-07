Кварцяний жорстко звернувся до ФІФА через російських спортсменів

Кварцяний здивував висловлюванням про ФІФА та російських футболістів
Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний прокоментував заяви президента ФІФА Джанні Інфантіно про можливе скасування відсторонення російських клубів та збірних від міжнародних змагань.
Його позиція збіглася з настроями, які зараз домінують в українській футбольній спільноті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".
Віталій Кварцяний наголосив, що на тлі війни, що триває, будь-які розмови про повернення представників Росії в міжнародний спорт виглядають недоречно. На його думку, в нинішніх умовах не може йтися ні про спортивні, ні про гуманітарні компроміси, оскільки сам контекст робить такі ініціативи неприйнятними.
Кварцяний не бачить підстав для діалогу
Окремо тренер зупинився на фінансовій складовій, зазначивши, що провідні футбольні організації продовжують стабільно заробляти і без участі російських структур. Також було порушено проблему дитячого та юнацького футболу, де, за його словами, неможливо ігнорувати реальність, у якій перебувають українські спортсмени.
"Зараз не час говорити про якесь повернення. Поки триває війна і російські війська перебувають на нашій території, ніякого футболу з ними бути не може. Наша збірна не грає вдома, а розмови про відновлення Росії в турнірах виглядають абсурдно", — заявив Кварцяний.
