Україна
Реал націлився на одного з найкращих гравців Барселони, і це не Ямаль

Реал націлився на одного з найкращих гравців Барселони, і це не Ямаль

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:22
Реал націлився на ключового гравця Барселони наступного року
Педрі та Роберт Левандовський. Фото: Reuters/Vincent West

У керівництві мадридського "Реала" обговорюють потенційно резонансний сценарій на літо 2027 року. Президент клубу Флорентіно Перес не виключає спробу отримати одного з лідерів каталонської "Барселони"

Йдеться про ключового півзахисника "синьо-гранатових" Педрі, повідомляє Diario Sport

Читайте також:

Іспанські журналісти повідомили, у Мадриді мріють повторити ефект від переходу Луїша Фігу, який у 2000 році змінив "Барселону" на "Реал" та став символом епохи. Джерела стверджують, що сама ідея має не тільки спортивний, а й іміджевий характер.

"Реал" готує сюрприз для "Барселони"

Президента "бланкос" Переса не бентежить навіть сума відступних, прописана в контракті Педрі. Йдеться про 1 млрд євро, один із найвищих захисних механізмів у сучасному футболі, який, втім, не зупиняє обговорення гіпотетичного сценарію.

Педри
Педрі на футбольному полі. Фото: Reuters/David W Cerny

Наразі йдеться не про переговори, а про довгострокові плани та кулуарні розмови. Педрі пов'язаний із "Барселоною" контрактом до 2030 року і неодноразово висловлював відданість каталонському клубу. У нинішньому сезоні 23-річний хавбек зіграв 25 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та зробив 8 результативних передач.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний зробив розкішний та романтичний подарунок своїй дружині.

Роль ветерана "Дженоа" Руслана Маліновського в італійській команді зміниться через рішення головного тренера.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Барселона Педрі
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
