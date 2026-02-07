Видео
Главная Спорт Реал нацелился на одного из лучших игроков Барселоны, и это не Ямаль

Реал нацелился на одного из лучших игроков Барселоны, и это не Ямаль

Дата публикации 7 февраля 2026 11:22
Реал нацелился на ключевого игрока Барселоны в следующем году
Педри и Роберт Левандовский. Фото: Reuters/Vincent West

В руководстве мадридского "Реала" обсуждают потенциально резонансный сценарий на лето 2027 года. Президент клуба Флорентино Перес не исключает попытку заполучить одного из лидеров каталонской "Барселоны"

Речь идет о ключевом полузащитнике "сине-гранатовых" Педри, сообщает Diario Sport.

Читайте также:

Испанские журналисты сообщили, в Мадриде мечтают повторить эффект от перехода Луиша Фигу, который в 2000 году сменил "Барселону" на "Реал" и стал символом эпохи. Источники утверждают, что сама идея носит не только спортивный, но и имиджевый характер. 

"Реал" готовит сюрприз для "Барселоны" 

Президента "бланкос" Переса не смущает даже сумма отступных, прописанная в контракте Педри. Речь идет о 1 млрд евро, одном из самых высоких защитных механизмов в современном футболе, который, впрочем, не останавливает обсуждение гипотетического сценария. 

Педри
Педри на футбольном поле. Фото: Reuters/David W Cerny

На данный момент речь идет не о переговорах, а о долгосрочных планах и кулуарных разговорах. Педри связан с "Барселоной" контрактом до 2030 года и неоднократно выражал преданность каталонскому клубу. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный сделал роскошный и романтический подарок своей жене. 

Роль ветерана "Дженоа" Руслана Малиновского в итальянской команде изменится из-за решения главного тренера. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Барселона Педри
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
