Реал нацелился на ключевого игрока Барселоны в следующем году

В руководстве мадридского "Реала" обсуждают потенциально резонансный сценарий на лето 2027 года. Президент клуба Флорентино Перес не исключает попытку заполучить одного из лидеров каталонской "Барселоны".

Речь идет о ключевом полузащитнике "сине-гранатовых" Педри, сообщает Diario Sport.

Испанские журналисты сообщили, в Мадриде мечтают повторить эффект от перехода Луиша Фигу, который в 2000 году сменил "Барселону" на "Реал" и стал символом эпохи. Источники утверждают, что сама идея носит не только спортивный, но и имиджевый характер.

"Реал" готовит сюрприз для "Барселоны"

Президента "бланкос" Переса не смущает даже сумма отступных, прописанная в контракте Педри. Речь идет о 1 млрд евро, одном из самых высоких защитных механизмов в современном футболе, который, впрочем, не останавливает обсуждение гипотетического сценария.

На данный момент речь идет не о переговорах, а о долгосрочных планах и кулуарных разговорах. Педри связан с "Барселоной" контрактом до 2030 года и неоднократно выражал преданность каталонскому клубу. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.

