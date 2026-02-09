Відео
Головна Спорт Шевченко пояснив, чи повернуть росіян у світовий футбол

Шевченко пояснив, чи повернуть росіян у світовий футбол

Дата публікації: 9 лютого 2026 13:45
Шевченко адресував Інфантіно жорсткий сигнал через росіян у футболі
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Президент УАФ Андрій Шевченко на пресконференції, присвяченій двом рокам роботи на посаді, прокоментував резонансне інтерв'ю глави ФІФА Джанні Інфантіно про можливе повернення росіян у міжнародний футбол.

Українська асоціація відреагувала одразу після появи цих заяв та публічно зафіксувала незмінну позицію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

Андрій Шевченко зазначив, що УАФ послідовно виступає проти будь-якого допуску російських команд та збірних, поки триває війна в Україні. Цю позицію було донесено не тільки через офіційну заяву, а й під час прямої комунікації з представниками ФІФА на різних рівнях, що тривала останніми днями.

Джанни Инфантино
Президент УЄФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Чому тема росіян не закрита

За інформацією, яку має в своєму розпорядженні УАФ, Рада ФІФА наразі не розглядає питання повернення росіян у змагання, і ця позиція підтверджується публікаціями європейських ЗМІ. Також підкреслюється, що підтримка України з боку інших національних асоціацій залишається спільною та скоординованою. Глава УАФ наголосив, що має намір особисто продовжувати діалог із керівництвом ФІФА та доносити українську позицію безпосередньо.

"Я планую зустріч із Джанні Інфантіно, щоб ще раз предметно поговорити про війну в Україні та нашу позицію. Зараз Рада ФІФА не розглядає повернення росіян, і цю інформацію підтверджують європейські медіа. Поки підтримка з боку інших асоціацій залишається єдиною, питання їхнього допуску до змагань не стоїть", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України Михайло Мудрик знову опинився в центрі уваги через заяву МЗС.

Учасниця Олімпіади-2026 Олександра Меркушина розповіла про важливий ритуал на Іграх в Італії.

футбол УЄФА Андрій Шевченко Джанні Інфантіно МОК російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
