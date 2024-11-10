Андрей Шевченко трогательно поздравил сына Кристиана с днем рождения

Шевченко показал, как его сын отметил 18-летие
Футболист молодежной сборной Украины Кристиан Шевченко отметил свое совершеннолетие. Юному футболисту исполнилось 18 лет.
Семья игрока национальной команды трогательно поздравила спортсмена с праздником, сообщил Андрей Шевченко на своей странице в Instagram.
Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко показал, как семья отметила день рождения его сына Кристиана. На торжественном мероприятии собрались родственники футболиста из нескольких стран.
Шевченко в кругу семьи
На дне рождения Кристиана Шевченко присутствовали его отец Андрей, мама Кристен Пазик, а также друзья и родственники молодого спортсмена. Праздник получился семейным и веселым, полузащитник сборной Украины получил много поздравлений.
"Это особенный день, Кристиан. Поздравляю с 18-летием! Мы тобой очень гордимся", — написал Андрей Шевченко на английском языке в социальной сети.
Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: старшего Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Каждый из них собирается добиться успехов в спорте.
Кристиан Шевченко недавно получил украинское гражданство и уже успел сыграть за сборную Украины U-19.
Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала" в один из самых популярных клубов мира.
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