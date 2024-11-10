Андрей Шевченко трогательно поздравил сына Кристиана с днем рождения

Андрей Шевченко с женой и сыном. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Футболист молодежной сборной Украины Кристиан Шевченко отметил свое совершеннолетие. Юному футболисту исполнилось 18 лет.

Семья игрока национальной команды трогательно поздравила спортсмена с праздником, сообщил Андрей Шевченко на своей странице в Instagram.

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Вечеринка в честь Кристиана Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко в кругу семьи

На дне рождения Кристиана Шевченко присутствовали его отец Андрей, мама Кристен Пазик, а также друзья и родственники молодого спортсмена. Праздник получился семейным и веселым, полузащитник сборной Украины получил много поздравлений.

"Это особенный день, Кристиан. Поздравляю с 18-летием! Мы тобой очень гордимся", — написал Андрей Шевченко на английском языке в социальной сети.

Андрей Шевченко с сыном Кристианом после матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: старшего Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Каждый из них собирается добиться успехов в спорте.

Кристиан Шевченко недавно получил украинское гражданство и уже успел сыграть за сборную Украины U-19.

Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала" в один из самых популярных клубов мира.

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