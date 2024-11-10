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Шевченко показал, как его сын отметил 18-летие

10 ноября 2024 16:05
Станислав Костюк - Редактор
Андрей Шевченко трогательно поздравил сына Кристиана с днем рождения
Андрей Шевченко с женой и сыном. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
Станислав Костюк - Редактор

Футболист молодежной сборной Украины Кристиан Шевченко отметил свое совершеннолетие. Юному футболисту исполнилось 18 лет. 

Семья игрока национальной команды трогательно поздравила спортсмена с праздником, сообщил Андрей Шевченко на своей странице в Instagram

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Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко показал, как семья отметила день рождения его сына Кристиана. На торжественном мероприятии собрались родственники футболиста из нескольких стран.

Андрей и Кристиан Шевченко
Вечеринка в честь Кристиана Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко в кругу семьи 

На дне рождения Кристиана Шевченко присутствовали его отец Андрей, мама Кристен Пазик, а также друзья и родственники молодого спортсмена. Праздник получился семейным и веселым, полузащитник сборной Украины получил много поздравлений. 

"Это особенный день, Кристиан. Поздравляю с 18-летием! Мы тобой очень гордимся", — написал Андрей Шевченко на английском языке в социальной сети. 

Андрей и Кристиан Шевченко
Андрей Шевченко с сыном Кристианом после матча. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Андрей Шевченко и Кристен Пазик воспитывают четырех сыновей: старшего Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Каждый из них собирается добиться успехов в спорте. 

Кристиан Шевченко недавно получил украинское гражданство и уже успел сыграть за сборную Украины U-19. 

Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала" в один из самых популярных клубов мира. 

Стало известно, где и когда состоится церемония прощания с бывшим боксером Вячеславом Узелковым, который скончался в субботу. 

футбол Кристиан Шевченко Сборная Украины по футболу спорт Андрей Шевченко

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