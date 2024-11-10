Андрій Шевченко зворушливо привітав сина Крістіана з днем народження

Андрій Шевченко із дружиною та сином. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Футболіст молодіжної збірної України Крістіан Шевченко відзначив своє повноліття. Юному футболісту виповнилося 18 років.

Родина гравця національної команди зворушливо привітала спортсмена зі святом, повідомив Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram.

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Вечірка на честь Крістіана Шевченка. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко у родинному колі

На дні народження Крістіана Шевченка були присутні його батько Андрій, мама Крістен Пазік, а також друзі та родичі молодого спортсмена. Свято вийшло сімейним та веселим, півзахисник збірної України отримав багато привітань.

"Це особливий день, Крістіане. Вітаю з 18-річчям! Ми ​​тобою дуже пишаємося", — написав Андрій Шевченко англійською мовою в соціальній мережі.

Андрій Шевченко із сином Крістіаном після матчу.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік виховують чотирьох синів: старшого Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Габріеля. Кожен із них збирається досягти успіхів у спорті.

Крістіан Шевченко нещодавно набув українського громадянства і вже встиг зіграти за збірну України U-19.

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