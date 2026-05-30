Шевченко прибыл в Будапешт на финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом

Шевченко посетил финал Лиги чемпионов в Будапеште
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/26. Глава УАФ прибыл в Будапешт, где встречаются "ПСЖ" и "Арсенал".
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Шевченко.
Менее чем за час до старта матча легендарный украинский футболист опубликовал фото со стадиона "Пушкаш Арена" на своей странице в Instagram.
На фото Шевченко позирует на трибунах арены, которая принимает решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы.
"Готовимся к великолепному финалу", — написал Шевченко.
Матч "ПСЖ" — "Арсенал" начался в 19:00 по киевскому времени, но без Ильи Забарного в стартовом составе парижан.
Отметим, что "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов, тогда как лондонский клуб еще ни разу не выигрывал турнир.
Для "Арсенала" это лишь второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2006 году лондонцы уступили "Барселоне" в решающем матче турнира.
