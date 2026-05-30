Шевченко прибыл в Будапешт на финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/26. Глава УАФ прибыл в Будапешт, где встречаются "ПСЖ" и "Арсенал".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Шевченко.

Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Менее чем за час до старта матча легендарный украинский футболист опубликовал фото со стадиона "Пушкаш Арена" на своей странице в Instagram.

На фото Шевченко позирует на трибунах арены, которая принимает решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы.

"Готовимся к великолепному финалу", — написал Шевченко.

Матч "ПСЖ" — "Арсенал" начался в 19:00 по киевскому времени, но без Ильи Забарного в стартовом составе парижан.

Отметим, что "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов, тогда как лондонский клуб еще ни разу не выигрывал турнир.

Для "Арсенала" это лишь второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2006 году лондонцы уступили "Барселоне" в решающем матче турнира.

