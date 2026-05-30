Головна Спорт Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів у Будапешті

Шевченко відвідав фінал Ліги чемпіонів у Будапешті

Дата публікації: 30 травня 2026 20:06
Шевченко прибув до Будапешта на фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом
Андрій Шевченко. Фото: Reuters

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Очільник УАФ прибув до Будапешта, де зустрічаються "ПСЖ" та "Арсенал".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Шевченка.

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко прибув на фінал Ліги чемпіонів

Менш ніж за годину до старту матчу легендарний український футболіст опублікував фото зі стадіону "Пушкаш Арена" на своїй сторінці в Instagram.

На фото Шевченко позує на трибунах арени, яка приймає вирішальний поєдинок найпрестижнішого клубного турніру Європи.

"Готуємося до чудового фіналу", — написав Шевченко.

Матч я"ПСЖ" — "Арсенал" розпочався о 19:00 за київським часом, але без Іллі Забарного в стартовому складі парижан.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів, тоді як лондонський клуб ще жодного разу не вигравав турнір.

Для "Арсенала" це лише другий фінал Ліги чемпіонів в історії. У 2006 році лондонці поступилися "Барселоні" у вирішальному матчі турніру.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
