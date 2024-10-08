Шевчук станет тренером сборной Украины по футболу

Вячеслав Шевчук отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук снова будет работать тренером. Речь идет о месте в штабе национальной команды.

Шевчук будет совмещать работу в клубе и сборной Украины, заявил журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Известный украинский специалист Вячеслав Шевчук намерен снова заняться тренерской деятельностью. Он принял приглашение, которое поступило из сборной Украины. Наставник будет помогать Дмитрию Михайленко, который занимает пост тренера юношеской национальной команды.

Вячеслав Шевчук во время выступления за сборную Украины. Фото: УНИАН

Шевчук продолжит работать в "Рухе"

Несмотря на тренерскую деятельность, Шевчук не собирается прекращать сотрудничество со львовским "Рухом". Вячеслав останется генеральным менеджером одного из самых амбициозных украинских клубов.

У Шевчука уже есть опыт работы в сборной Украины U-19. Два года назад он ассистировал бывшему главному тренеру этой команды Владимиру Езерскому.

Юношеская сборная Украины в ближайшее время проведет сборы в Испании, где примет участие в товарищеском турнире. Следующий отборочный цикл команды начнется через месяц.

Напомним, стало известно о смерти сына одного из самых известных владельцев футбольных клубов Украины.

А у голкипера сборной Украины Андрея Лунина снова возникли проблемы в мадридском "Реале".