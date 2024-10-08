Шевчук стане тренером збірної України з футболу

В'ячеслав Шевчук відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України В'ячеслав Шевчук знову працюватиме тренером. Йдеться про місце у штабі національної команди.

Шевчук поєднуватиме роботу в клубі та збірній України, заявив журналіст Ігор Бурбас.

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Відомий український фахівець В'ячеслав Шевчук має намір знову зайнятися тренерською діяльністю. Він прийняв запрошення, яке надійшло зі збірної України. Наставник допомагатиме Дмитру Михайленку, який обіймає посаду тренера юнацької національної команди.

В’ячеслав Шевчук під час виступу за збірну України. Фото: УНІАН

Шевчук продовжить працювати у "Руху"

Попри тренерську діяльність, Шевчук не збирається припиняти співпрацю із львівським "Рухом". В'ячеслав залишиться генеральним менеджером одного із найамбіційніших українських клубів.

Шевчук вже має досвід роботи у збірній України U-19. Два роки тому він асистував колишньому головному тренеру команди Володимиру Єзерському.

Юнацька збірна України найближчим часом проведе збори в Іспанії, де візьме участь у товариському турнірі. Наступний відбірковий цикл команди розпочнеться за місяць.

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