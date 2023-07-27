"Шоу с рукопожатием": Кулеба призвал Федерацию фехтования разрешить Харлан соревноваться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что права фехтовальщицы Ольги Харлан нужно восстановить и допустить ее к соревнованиям. Ее дисквалифицировали после того, как она отказалась пожать руку российской сопернице.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что российская фехтовальщица Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть нечестно, устроив шоу с рукопожатием. По его словам, именно так поступает армия РФ на поле боя.

"Ольга Харлан выиграла честную конкуренцию и проявила достоинство. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", — добавил Кулеба.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан попала в неприятную ситуацию на чемпионате мира по фехтованию. В итальянском Милане спортсменка одержала победу, после которой отказалась пожать руку сопернице.

Также мы писали, что, как и ожидалось, украинских спортсменов будут допускать к соревнованиям, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены без флага. Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о соответствующем запрете участия украинским атлетам после решения МОК не посылать приглашения странам-террористкам.