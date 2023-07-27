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"Шоу з рукостисканням": Кулеба закликав Федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися

27 липня 2023 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Шоу з рукостисканням": Кулеба закликав Федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що права фехтувальниці Ольги Харлан потрібно відновити та допустити її до змагань. Її дискваліфікували після того, як вона відмовилася тиснути руку російській суперниці.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

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Очільник МЗС України наголосив, що російська  фехтувальниця Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти нечесно, влаштувавши шоу з рукостисканням. За його словами, саме так діє армія РФ на полі бою.

"Ольга Харлан виграла чесну конкуренцію і проявила гідність. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", — додав Кулеба.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському Мілані спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперниці.

Також ми писали, що як і очікувалось, українських спортсменів допускатимуть до змагань, в яких беруть участь російські та білоруські спортсмени без прапора. Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про відповідну заборону участі українським атлетам після рішення МОК не надсилати запрошення країнам-терористкам.

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