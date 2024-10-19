Александр Шовковский рассказал, почему не играет Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

В десятом туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в дерби обыграло "Оболонь". При этом в состав бело-синих до сих пор не попал ветеран команды Андрей Ярмоленко.

В эфире УПЛ ТВ после матча главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о ситуации с Ярмоленко.

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Отметим, что Ярмоленко травмировался в последнем матче УПЛ перед международной паузой. Футболист из-за нее не поехал играть за сборную Украины против Грузии (1:0) и Чехии (1:1).

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Что произошло с Ярмоленко

Шовковский посетовал, что из-за матчей сборных игроки проходят тяжелую логистику, из-за чего есть проблема с их готовностью и выбором состава.

По поводу Ярмоленко Шовковский заявил, что хоть Андрей и провел несколько тренировок, но у него проблемы с ахиллом и он продолжит лечение.

Основной игрок полузащиты Александр Пихаленок только начал беговую работу после полученной травмы, а у Владимира Шепелева снова возникли проблемы.

Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"

Также Шовковский подчеркнул, что игроки испытывают значительную нагрузку, поскольку из-за плотного графика матчей усложняется восстановление. Он отметил, что это актуальная проблема футбола.

Напомним, лидер сборной Украины Михаил Мудрик скоро может перебраться из АПЛ в Лигу 1.

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