Олександр Шовковський розповів, чому не грає Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

У десятому турі чемпіонату України з футболу "Динамо" в дербі обіграло "Оболонь". При цьому в склад біло-синіх досі не потрапив ветеран команди Андрій Ярмоленко.

В ефірі УПЛ ТБ після матчу головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів щодо ситуації з Ярмоленком.

Читайте також:

Зазначимо, що Ярмоленко травмувався в останньому матчі УПЛ перед міжнародної паузи. Футболіст через неї не поїхав грати за збірну України проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1).

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Що сталося з Ярмоленком

Шовковський поскаржився, що через матчі збірних гравці проходять важку логістику, через що є проблема з готовністю гравців та вибором складу.

Стосовно Ярмоленка Шовковський заявив, що хоч Андрій і провів кілька тренувань, але він має проблеми з ахіллом і продовжить лікування.

Основний гравець півзахисту Олександр Піхальонок лише розпочав бігову роботу після отриманої травми, а у Володимира Шепелєва знову виникли проблеми.

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Також Шовковський підкреслив, що гравці відчувають значне навантаження, оскільки через щільний графік матчів ускладнюється відновлення. Він зауважив, що це є актуальною проблемою футболу.

Нагадаємо, лідер збірної України Михайло Мудрик невдовзі може перебратися з АПЛ в Лігу 1.

Раніше легендарний аргентинський футболіст, найтитулованіший гравець в історії футболу Ліонель Мессі розповів, кому треба віддати Золотий м'яч.