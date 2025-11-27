Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на игру с Омонией

Шовковский удивил составом Динамо на матч с Омонией
В рамках четвертого тура Лиги Конференций киевское "Динамо" сыграет на Кипре против местной "Омонии". Украинская команда является фаворитом этого противостояния.
Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский уже выбрал стартовый состав на эту игру, сообщает официальный сайт УЕФА.
В четверг, 27 ноября, "Динамо" ждет выездной поединок с "Омонией". Перед стартом 4 тура Лиги Конференций киевляне занимали 24 строчку в таблице, киприоты отставали от соперника на пять пунктов. В этой встрече из-за травм не смогут выйти на поле футболисты украинской команды Кристиан Биловар, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Владимир Бражко.
Стартовый состав "Динамо"
Нещерет — Караваев (капитан), Попов, Тиаре, Михавко — Пихаленок, Михайленко, Рубчинский — Кабаев, Волошин, Огундана.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Тимчик, Яцук, Буртник, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Блэнуцэ, Пономаренко.
Тренер: Александр Шовковский.
