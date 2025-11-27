Видео
Україна
Шовковский удивил составом Динамо на матч с Омонией

Шовковский удивил составом Динамо на матч с Омонией

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:38
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на игру с Омонией
Лидер обороны "Динамо" Денис Попов. Фото: пресс-служба клуба

В рамках четвертого тура Лиги Конференций киевское "Динамо" сыграет на Кипре против местной "Омонии". Украинская команда является фаворитом этого противостояния. 

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский уже выбрал стартовый состав на эту игру, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

В четверг, 27 ноября, "Динамо" ждет выездной поединок с "Омонией". Перед стартом 4 тура Лиги Конференций киевляне занимали 24 строчку в таблице, киприоты отставали от соперника на пять пунктов. В этой встрече из-за травм не смогут выйти на поле футболисты украинской команды Кристиан Биловар, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Владимир Бражко. 

Руслан Нещерет
Голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба клуба

Стартовый состав "Динамо"

Нещерет — Караваев (капитан), Попов, Тиаре, Михавко — Пихаленок, Михайленко, Рубчинский — Кабаев, Волошин, Огундана. 

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Тимчик, Яцук, Буртник, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Блэнуцэ, Пономаренко. 

Тренер: Александр Шовковский. 

Напомним, ранее Владислав Ващук объяснил, почему Игорь Суркис не должен увольнять наставника "Динамо". 

А португалец Криштиану Роналду снова заставил всех о нем говорить после того, как сделал роскошный подарок партнерам по сборной Португалии. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
