Шовковський обрав стартовий склад Динамо на гру з Омонією

Лідер оборони "Динамо" Денис Попов. Фото: пресслужба клубу

У рамках четвертого туру Ліги Конференцій київське "Динамо" зіграє на Кіпрі проти місцевої "Омонії". Українська команда є фаворитом цього протистояння.

Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський уже обрав стартовий склад на цю гру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Реклама

Читайте також:

У четвер, 27 листопада, на "Динамо" чекає виїзний поєдинок з "Омонією". Перед стартом 4 туру Ліги Конференцій кияни посідали 24 сходинку в таблиці, кіпріоти відставали від суперника на п'ять пунктів. У цій зустрічі через травми не зможуть вийти на поле футболісти української команди Крістіан Біловар, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко та Володимир Бражко.

Голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет. Фото: пресслужба клубу

Стартовий склад "Динамо"

Нещерет - Караваєв (капітан), Попов, Тіаре, Михавко — Пихальонок, Михайленко, Рубчинський — Кабаєв, Волошин, Огундана.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Тимчик, Яцук, Буртник, Буяльський, Герреро, Дубінчак, Бленуце, Пономаренко.

Тренер: Олександр Шовковський.

Нагадаємо, раніше Владислав Ващук пояснив, чому Ігор Суркіс не повинен звільняти наставника "Динамо".

А португалець Кріштіану Роналду знову змусив усіх про нього говорити після того, як зробив розкішний подарунок партнерам по збірній Португалії.