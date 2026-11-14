Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Норвегии отказывать во въезде российским и белорусским профессиональным спортсменам и представителям их персонала, планирующим принять участие в спортивных соревнованиях. По словам главы МИД, этот шаг стал ответом на смягчение ограничений со стороны международных спортивных федераций.

Об этом чиновник написал в Х, передает Новини.LIVE.

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Как Сибига оценил ограничения для спортсменов РФ и Беларуси

Чиновник отметил, что Норвегия не поддерживает нормализацию участия России и Беларуси в международном спорте. Министр подчеркнул, что возвращение российских спортсменов к соревнованиям нельзя рассматривать отдельно от войны против Украины.

Пост МИД. Фото: скриншот

Он также обратил внимание на связи элитного российского спорта с государственными структурами, которые, по его словам, поддерживают агрессию Кремля.

"Предоставление спортсменам нейтрального статуса не означает автоматического разрыва этих связей", — заявил глава МИД.

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Отдельно Сибига упомянул шаги Финляндии и Канады, а также решение Норвегии. Он отметил, что такие действия усиливают международное сопротивление возвращению России в большой спорт.

Министр также подчеркнул, что решения спортивных федераций не снимают с правительств ответственности за оценку более широких последствий российской агрессии. В конце заявления он поблагодарил Норвегию и ее партнеров за поддержку Украины.

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