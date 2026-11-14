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Головна Спорт Сибіга: Норвегія не допустить повернення росіян у міжнародний спорт

Сибіга: Норвегія не допустить повернення росіян у міжнародний спорт

Ua ru
14 листопада 2026 21:27
Сибіга подякував Норвегії за заборону в’їзду спортсменам РФ і Білорусі МЗС
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Норвегії відмовляти у в’їзді російським і білоруським професійним спортсменам та представникам їхнього персоналу, які планують брати участь у спортивних змаганнях. За словами глави МЗС, цей крок став відповіддю на пом’якшення обмежень з боку міжнародних спортивних федерацій.

Про це посадовець написав у Х, передає Новини.LIVE.

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Як Сибіга оцінив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі

Посадовець зазначив, що Норвегія не підтримує нормалізацію участі Росії та Білорусі в міжнародному спорті. Міністр наголосив, що повернення російських спортсменів до змагань не можна розглядати окремо від війни проти України.

Сибіга: Норвегія не допустить повернення росіян у міжнародний спорт - фото 1
Пост МЗС. Фото: скриншот

Він також звернув увагу на зв’язки елітного російського спорту з державними структурами, які, за його словами, підтримують агресію Кремля.

"Надання спортсменам нейтрального статусу не означає автоматичного розриву цих зв’язків", — заявив глава МЗС.

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Окремо Сибіга згадав кроки Фінляндії та Канади, а також рішення Норвегії. Він зазначив, що такі дії посилюють міжнародний спротив поверненню Росії до великого спорту.

Міністр також наголосив, що рішення спортивних федерацій не скасовують відповідальності урядів за оцінку ширших наслідків російської агресії. Наприкінці заяви він подякував Норвегії та її партнерам за підтримку України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржила рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке дозволило повернути російські збірні до міжнародних турнірів. Федерація вказала на можливий конфлікт інтересів двох арбітрів — Джуліо Палермо та Ісмаїла Селіма, які, за даними журналістів, брали участь у конференціях у Москві, але не повідомили про ці контакти під час розгляду справи.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше дівоча збірна України з футзалу вперше в історії здобула золото юнацьких Олімпійських ігор. У фіналі турніру українки перемогли Венесуелу з рахунком 4:3. Основний час завершився нічиєю, а долю матчу вирішив гол Аделіни Власенко в екстратаймах. Дубль у складі збірної оформила Маргарита Ручка, ще один м’яч забила Єва Щавінська.

санкції проти Росії спорт МЗС Норвегія Андрій Сибіга
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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