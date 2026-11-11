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Главная Спорт "Сокол" обыграл "Днепр" со счётом 8:3 на чемпионате Украины по хоккею

"Сокол" обыграл "Днепр" со счётом 8:3 на чемпионате Украины по хоккею

Ua ru
11 ноября 2026 20:09
Сокол обыграл Днепр со счётом 8:3 и прервал серию поражений ХК "Сокол"
Игроки ХК "Сокол". Фото: ХК "Сокол"

Киевский "Сокол" обыграл херсонский "Днепр" в выездном матче чемпионата Украины по хоккею. Поединок состоялся в Белой Церкви и завершился со счётом 8:3 в пользу столичной команды. Благодаря этой победе действующие чемпионы прервали серию из четырёх поражений подряд в национальном первенстве.

Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба "Сокол", передает Новини.LIVE.

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Как прошел хоккейный матч в Белой Церкви

Перед этим матчем "Сокол" считался фаворитом, ведь "Днепр" до этого не набрал ни одного очка в текущем чемпионате. Кроме того, состав киевлян усилили хоккеисты, которые параллельно выступают в польском чемпионате: Владимир Чердак, Вадим Мазур, Никита Олейник и Богдан Трущенко.

Счёт в матче открыл 17-летний Александр Мазур, для которого этот матч стал седьмым официальным в составе "Сокола". Впоследствии дублями отличились Вадим Мазур и Владимир Чердак. Оба нападающих также записали на свой счет по три результативные передачи.

Для Чердака вторая шайба в матче стала особенной: она оказалась сотым голом хоккеиста в официальных матчах за киевский клуб.

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После первого периода "Сокол" лидировал со счётом 3:1, во втором двадцатиминутном отрезке забросил ещё четыре шайбы, а в заключительном периоде команды обменялись голами. В итоге киевляне одержали выездную победу со счётом 8:3.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях на территории страны, пока их государства поддерживают войну против Украины. В частности, это касается юношеского чемпионата мира по хоккею, который стартует 26 декабря в провинции Альберта.

Как сообщали Новини.LIVE, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) рассмотрела апелляцию Белорусской ассоциации хоккея и частично удовлетворила её. В то же время это не изменило решение об участии мужских сборных Беларуси во взрослом и юниорском чемпионатах мира 2027 года: оснований для их немедленного возвращения к международным соревнованиям федерация не увидела.

спорт Хоккей Сборная Украины по хоккею победа чемпионат
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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