Гравці ХК "Сокіл". Фото: ХК "Сокіл"

Київський "Сокіл" обіграв херсонський "Дніпро" у виїзному матчі чемпіонату України з хокею. Поєдинок відбувся в Білій Церкві та завершився з рахунком 8:3 на користь столичної команди. Завдяки цій перемозі чинні чемпіони перервали серію з чотирьох поразок поспіль у національній першості.

Про це повідомляється на сайті хокейного клубу "Сокіл", передає Новини.LIVE.

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Як пройшов хокейний матч у Білій Церкві

Перед цим поєдинком "Сокіл" вважався фаворитом, адже "Дніпро" до цього не набрав жодного очка в поточному чемпіонаті. Крім того, склад киян посилили хокеїсти, які паралельно виступають у польській першості: Володимир Чердак, Вадим Мазур, Микита Олійник та Богдан Трущенко.

Рахунок у матчі відкрив 17-річний Олександр Мазур, для якого цей поєдинок став сьомим офіційним у складі "Сокола". Згодом дублями відзначилися Вадим Мазур і Володимир Чердак. Обидва нападники також записали на свій рахунок по три результативні передачі.

Для Чердака друга шайба в матчі стала особливою: вона виявилася сотим голом хокеїста в офіційних поєдинках за київський клуб.

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Після першого періоду "Сокіл" вів із рахунком 3:1, у другій двадцятихвилинці закинув ще чотири шайби, а в заключному періоді команди обмінялися голами. У підсумку кияни здобули виїзну перемогу з рахунком 8:3.

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