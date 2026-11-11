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Головна Спорт "Сокіл" переміг "Дніпро" з рахунком 8:3 на чемпіонаті України з хокею

"Сокіл" переміг "Дніпро" з рахунком 8:3 на чемпіонаті України з хокею

Ua ru
11 листопада 2026 20:09
Сокіл переміг Дніпро з рахунком 8:3 та перервав серію поразок ХК "Сокіл"
Гравці ХК "Сокіл". Фото: ХК "Сокіл"

Київський "Сокіл" обіграв херсонський "Дніпро" у виїзному матчі чемпіонату України з хокею. Поєдинок відбувся в Білій Церкві та завершився з рахунком 8:3 на користь столичної команди. Завдяки цій перемозі чинні чемпіони перервали серію з чотирьох поразок поспіль у національній першості.

Про це повідомляється на сайті хокейного клубу "Сокіл", передає Новини.LIVE.

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Як пройшов хокейний матч у Білій Церкві

Перед цим поєдинком "Сокіл" вважався фаворитом, адже "Дніпро" до цього не набрав жодного очка в поточному чемпіонаті. Крім того, склад киян посилили хокеїсти, які паралельно виступають у польській першості: Володимир Чердак, Вадим Мазур, Микита Олійник та Богдан Трущенко.

Рахунок у матчі відкрив 17-річний Олександр Мазур, для якого цей поєдинок став сьомим офіційним у складі "Сокола". Згодом дублями відзначилися Вадим Мазур і Володимир Чердак. Обидва нападники також записали на свій рахунок по три результативні передачі.

Для Чердака друга шайба в матчі стала особливою: вона виявилася сотим голом хокеїста в офіційних поєдинках за київський клуб.

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Після першого періоду "Сокіл" вів із рахунком 3:1, у другій двадцятихвилинці закинув ще чотири шайби, а в заключному періоді команди обмінялися голами. У підсумку кияни здобули виїзну перемогу з рахунком 8:3.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в міжнародних змаганнях на території країни, поки їхні держави підтримують війну проти України. Зокрема, це стосується молодіжного чемпіонату світу з хокею, який стартує 26 грудня в провінції Альберта.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) розглянула апеляцію Білоруської асоціації хокею та частково задовольнила її. Водночас це не змінило рішення щодо участі чоловічих збірних Білорусі в дорослому й юніорському чемпіонатах світу 2027 року: підстав для їхнього негайного повернення до міжнародних змагань федерація не побачила.

спорт Хокей Збірна України з хокею перемога чемпіонат
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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