Главная Спорт "Наследник Усика" заявил о возвращении в большой спорт

"Наследник Усика" заявил о возвращении в большой спорт

Дата публикации 29 августа 2025 17:07
Супертяж Сиренко объяснил, когда вернётся в ринг после травмы
Владислав Сиренко с футболкой "Динамо". Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Украинский боксер Владислав Сиренко сообщил о перенесённой операции, которая должна помочь ему полностью восстановиться после травмы. Проблема давно беспокоила спортсмена и обострилась после последнего боя.

Сиренко отметил, что сейчас у него есть время для полноценного лечения и он решил воспользоваться паузой в карьере, сообщает Sport.ua.

Ориентировочные сроки восстановления уже известны, но точных дат пока нет. В своем последнем поединке украинец потерпел первое поражение в карьере. Еще 19 июля он уступил Соломону Дакресу единогласным решением судей в андеркарде реванша Александр Усик — Даниэль Дюбуа. 

Владислав Сиренко
Владислав Сиренко в больнице. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Амбициозный план Сиренко

По словам боксера, главная цель — вернуться в ринг без проблем со здоровьем и показать максимум готовности. Он подчеркнул, что до конца года хотел бы провести еще один бой.

"Это старая травма, которая дала о себе знать после последнего поединка. Сейчас есть возможность все исправить и пройти полноценное восстановление. Конкретные сроки возвращения назвать не могу, но моя цель — снова выйти в ринг. Я хочу быть полностью здоровым и готовым к большим боям", — заявил Сиренко.

Напомним, команда Джозефа Паркера подозревает Александра Усика в симуляции и готова пожаловаться руководству WBO. 

Сергей Богачук поделился планами на ближайшие годы и объяснил, почему не будет боксировать с российским соперником. 

спорт Владислав Сиренко бокс Сборная Украины по боксу украинские боксеры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
