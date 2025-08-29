Супертяж Сиренко объяснил, когда вернётся в ринг после травмы

"Наследник Усика" заявил о возвращении в большой спорт
Украинский боксер Владислав Сиренко сообщил о перенесённой операции, которая должна помочь ему полностью восстановиться после травмы. Проблема давно беспокоила спортсмена и обострилась после последнего боя.
Сиренко отметил, что сейчас у него есть время для полноценного лечения и он решил воспользоваться паузой в карьере, сообщает Sport.ua.
Ориентировочные сроки восстановления уже известны, но точных дат пока нет. В своем последнем поединке украинец потерпел первое поражение в карьере. Еще 19 июля он уступил Соломону Дакресу единогласным решением судей в андеркарде реванша Александр Усик — Даниэль Дюбуа.
Амбициозный план Сиренко
По словам боксера, главная цель — вернуться в ринг без проблем со здоровьем и показать максимум готовности. Он подчеркнул, что до конца года хотел бы провести еще один бой.
"Это старая травма, которая дала о себе знать после последнего поединка. Сейчас есть возможность все исправить и пройти полноценное восстановление. Конкретные сроки возвращения назвать не могу, но моя цель — снова выйти в ринг. Я хочу быть полностью здоровым и готовым к большим боям", — заявил Сиренко.
