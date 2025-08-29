Супертяж Сіренко пояснив, коли повернеться в ринг після травми

Владислав Сіренко з футболкою "Динамо". Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Український боксер Владислав Сіренко повідомив про перенесену операцію, яка має допомогти йому повністю відновитися після травми. Проблема давно турбувала спортсмена і загострилася після останнього бою.

Сіренко зазначив, що зараз у нього є час для повноцінного лікування і він вирішив скористатися паузою в кар'єрі, повідомляє Sport.ua.

Орієнтовні терміни відновлення вже відомі, але точних дат поки немає. У своєму останньому поєдинку українець зазнав першої поразки в кар'єрі. Ще 19 липня він поступився Соломону Дакресу одноголосним рішенням суддів в андеркарді реваншу Олександр Усик — Даніель Дюбуа.

Владислав Сіренко в лікарні. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Амбітний план Сіренка

За словами боксера, головна мета — повернутися в ринг без проблем зі здоров'ям та показати максимум готовності. Він підкреслив, що до кінця року хотів би провести ще один бій.

"Це стара травма, яка дала про себе знати після останнього поєдинку. Зараз є можливість все виправити та пройти повноцінне відновлення. Конкретні терміни повернення назвати не можу, але моя мета - знову вийти в ринг. Я хочу бути повністю здоровим та готовим до великих боїв", — заявив Сіренко.

