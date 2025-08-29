Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт "Спадкоємець Усика" заявив про повернення у великий спорт

"Спадкоємець Усика" заявив про повернення у великий спорт

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 17:07
Супертяж Сіренко пояснив, коли повернеться в ринг після травми
Владислав Сіренко з футболкою "Динамо". Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Український боксер Владислав Сіренко повідомив про перенесену операцію, яка має допомогти йому повністю відновитися після травми. Проблема давно турбувала спортсмена і загострилася після останнього бою.

Сіренко зазначив, що зараз у нього є час для повноцінного лікування і він вирішив скористатися паузою в кар'єрі, повідомляє Sport.ua.

Реклама
Читайте також:

Орієнтовні терміни відновлення вже відомі, але точних дат поки немає. У своєму останньому поєдинку українець зазнав першої поразки в кар'єрі. Ще 19 липня він поступився Соломону Дакресу одноголосним рішенням суддів в андеркарді реваншу Олександр Усик — Даніель Дюбуа.

Владислав Сиренко
Владислав Сіренко в лікарні. Фото: instagram.com/vladsirenkoboxing/

Амбітний план Сіренка

За словами боксера, головна мета — повернутися в ринг без проблем зі здоров'ям та показати максимум готовності. Він підкреслив, що до кінця року хотів би провести ще один бій.

"Це стара травма, яка дала про себе знати після останнього поєдинку. Зараз є можливість все виправити та пройти повноцінне відновлення. Конкретні терміни повернення назвати не можу, але моя мета - знову вийти в ринг. Я хочу бути повністю здоровим та готовим до великих боїв", — заявив Сіренко.

Нагадаємо, команда Джозефа Паркера підозрює Олександра Усика в симуляції та готова поскаржитися керівництву WBO.

Сергій Богачук поділився планами на найближчі роки та пояснив, чому не боксуватиме з російським суперником.

спорт Владислав Сіренко бокс Збірна України з боксу українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації