Судаков оказался в центре внимания пяти английских клубов

Георгий Судаков перед матчем. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может стать футболистом одного из английских клубов. Молодым игроком интересуются сразу несколько команд из АПЛ.

Представители британских клубов уже посещают матчи "Шахтера", сообщает CaughtOffside.

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Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается самым востребованным футболистом из игроков, которые выступают в украинской Премьер-лиге. "Горняки" хотят заработать на его трансфере не менее 60 млн евро, что отпугивает потенциальных покупателей. Такие расходу могут позволить себе только клубы из Англии.

Георгий Судаков проводит атаку "Шахтера". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Куда может перейти Судаков

Британские журналисты назвали сразу пять клубов АПЛ, которые претендуют на украинского полузащитника. Это "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Астон Вилла" и "Ньюкасл". Все они хотят провести с "Шахтером" переговоры по игроку.

Судаков в составе сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

"Арсенал" и "Ливерпуль" уже отправляли своих скаутов на матчи с участием "Шахтера", чтобы получить исчерпывающие данные об игре Судакова. Речь идет о поединках как в еврокубках, так и в чемпионате Украины. Эти клубы пришли к выводу, что футболист сможет стать звездой на уровне АПЛ.

В ближайшее время "горняки" получат предложения о трансфере Судакова. Если "Шахтер" снизит стоимость футболиста, Георгий подпишет контракт с одним из зарубежных клубов в начале 2025 года.

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