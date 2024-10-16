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Судаков готовится к трансферу из Шахтера — где будет играть украинец

16 октября 2024 13:14
Станислав Костюк - Редактор
Судаков оказался в центре внимания пяти английских клубов
Георгий Судаков перед матчем. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может стать футболистом одного из английских клубов. Молодым игроком интересуются сразу несколько команд из АПЛ.

Представители британских клубов уже посещают матчи "Шахтера", сообщает CaughtOffside

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Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков остается самым востребованным футболистом из игроков, которые выступают в украинской Премьер-лиге. "Горняки" хотят заработать на его трансфере не менее 60 млн евро, что отпугивает потенциальных покупателей. Такие расходу могут позволить себе только клубы из Англии. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков проводит атаку "Шахтера". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Куда может перейти Судаков

Британские журналисты назвали сразу пять клубов АПЛ, которые претендуют на украинского полузащитника. Это "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Астон Вилла" и "Ньюкасл". Все они хотят провести с "Шахтером" переговоры по игроку. 

Георгий Судаков
Судаков в составе сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

"Арсенал" и "Ливерпуль" уже отправляли своих скаутов на матчи с участием "Шахтера", чтобы получить исчерпывающие данные об игре Судакова. Речь идет о поединках как в еврокубках, так и в чемпионате Украины. Эти клубы пришли к выводу, что футболист сможет стать звездой на уровне АПЛ.

В ближайшее время "горняки" получат предложения о трансфере Судакова. Если "Шахтер" снизит стоимость футболиста, Георгий подпишет контракт с одним из зарубежных клубов в начале 2025 года. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный оказался в сфере интересов итальянского топ-клуба. 

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