Судаков опинився у центрі уваги п'яти англійських клубів

Судаков готується до трансферу із Шахтаря — де гратиме українець
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може стати футболістом одного з англійських клубів. Молодим гравцем цікавляться одразу декілька команд з АПЛ.
Представники британських клубів вже відвідують матчі "Шахтаря", повідомляє CaughtOffside.
Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається найпопулярнішим футболістом із гравців, які виступають в українській Прем'єр-лізі. "Гірники" хочуть заробити на його трансфері не менше 60 млн євро, що відлякує потенційних покупців. Такі витрати можуть дозволити собі лише клуби з Англії.
Куди може перейти Судаков
Британські журналісти назвали одразу п'ять клубів АПЛ, які претендують на українського півзахисника. Це "Ліверпуль", "Тоттенгем", "Арсенал", "Астон Вілла" та "Ньюкасл". Усі вони хочуть провести з "Шахтарем" переговори щодо гравця.
"Арсенал" та "Ліверпуль" вже відправляли своїх скаутів на матчі за участю "Шахтаря", щоб отримати вичерпні дані про гру Судакова. Йдеться про поєдинки як у єврокубках, так і у чемпіонаті України. Ці клуби дійшли висновку, що футболіст зможе стати зіркою на рівні АПЛ.
Найближчим часом "гірники" отримають пропозиції щодо трансферу Судакова. Якщо "Шахтар" знизить вартість футболіста, Георгій підпише контракт з одним із закордонних клубів на початку 2025 року.
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