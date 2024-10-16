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Судаков готується до трансферу із Шахтаря — де гратиме українець

16 жовтня 2024 13:14
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков опинився у центрі уваги п'яти англійських клубів
Георгій Судаков перед матчем Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може стати футболістом одного з англійських клубів. Молодим гравцем цікавляться одразу декілька команд з АПЛ.

Представники британських клубів вже відвідують матчі "Шахтаря", повідомляє CaughtOffside.

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Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков залишається найпопулярнішим футболістом із гравців, які виступають в українській Прем'єр-лізі. "Гірники" хочуть заробити на його трансфері не менше 60 млн євро, що відлякує потенційних покупців. Такі витрати можуть дозволити собі лише клуби з Англії.

Георгій Судаков
Георгій Судаков проводить атаку "Шахтаря". Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Куди може перейти Судаков

Британські журналісти назвали одразу п'ять клубів АПЛ, які претендують на українського півзахисника. Це "Ліверпуль", "Тоттенгем", "Арсенал", "Астон Вілла" та "Ньюкасл". Усі вони хочуть провести з "Шахтарем" переговори щодо гравця.

Георгій Судаков
Судаків у складі збірної України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

"Арсенал" та "Ліверпуль" вже відправляли своїх скаутів на матчі за участю "Шахтаря", щоб отримати вичерпні дані про гру Судакова. Йдеться про поєдинки як у єврокубках, так і у чемпіонаті України. Ці клуби дійшли висновку, що футболіст зможе стати зіркою на рівні АПЛ.

Найближчим часом "гірники" отримають пропозиції щодо трансферу Судакова. Якщо "Шахтар" знизить вартість футболіста, Георгій підпише контракт з одним із закордонних клубів на початку 2025 року.

Нагадаємо, захисник збірної України Ілля Забарний опинився у сфері інтересів італійського топклубу.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков

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