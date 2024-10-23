Судаков назвал причину для оптимизма после поражения Шахтера

Георгий Судаков перед поединком. Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, почему не чувствует вину за поражение от "Арсенала". Футболист считает, что "горняки" играют лучше с каждым матчем.

Судаков не чувствует усталости после сложного поединка, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В третьем туре основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл на выезде "Арсеналу" (0:1). Это второе подряд поражение "горняков" в еврокубках. Команда набрала только один балл и забила всего один мяч, причем в свои ворота. Однако лидер украинской команды считает, что существует повод для оптимизма.

Георгий Судаков во время атаки "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Судаков сказал о матче

Полузащитник "Шахтера" подтвердил, что его команде было сложно противостоять на выезде одной из лучших команд Англии. Однако Судаков отметил, что "горняки" организованно действовали в обороне и не позволили сопернику создать большое количество моментов у ворот Дмитрия Ризныка.

Судаков считает, что "Шахтер" заслужил право забить хотя бы один гол. Украинская команда создала много моментов у ворот соперника, но в третий раз подряд завершила поединок в еврокубках без забитых мячей. Однако хавбек "горняков" заявил, что команда исправит эту ситуацию.

Молодой футболист заявил, что не чувствует усталости и готов каждую неделю принимать участие в таких матчах. Он пообещал, что "Шахтер" продолжит работать над выходом в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич назвал то, что его порадовало в действиях футболистов во время матча с "Арсеналом".

А полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может уйти из "Жироны", которая хочет продать игрока.