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Судаков назвав головну причину для розчарування у матчі з Арсеналом

23 жовтня 2024 11:01
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков назвав причину оптимізму після поразки Шахтаря
Георгій Судаков перед поєдинком. Фото: пресслужба клубу
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков розповів, чому не відчуває провини за поразку від "Арсеналу". Футболіст вважає, що "гірники" грають краще з кожним матчем.

Судаков не відчуває втоми після складного поєдинку, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" програв на виїзді "Арсеналу" (0:1). Це друга поспіль поразка "гірників" у єврокубках. Команда набрала лише один бал і забила лише один м'яч, причому у свої ворота. Проте лідер української команди вважає, що є привід для оптимізму.

Георгій Судаков
Георгій Судаков під час атаки "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Судаков сказав про матч

Півзахисник "Шахтаря" підтвердив, що його команді було важко протистояти на виїзді однієї з найкращих команд Англії. Проте Судаков зазначив, що "гірники" організовано діяли в обороні та не дозволили супернику створити велику кількість моментів біля воріт Дмитра Різника.

Судаков вважає, що "Шахтар" заслужив право забити хоча б один гол. Українська команда створила багато моментів біля воріт суперника, але втретє поспіль завершила двобій у єврокубках без забитих м'ячів. Проте хавбек "гірників" заявив, що команда виправить цю ситуацію.

Молодий футболіст заявив, що не відчуває втоми та готовий щотижня брати участь у таких матчах. Він пообіцяв, що "Шахтар" продовжить працювати над виходом до плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич назвав те, що його потішило у діях футболістів під час матчу з "Арсеналом".

А півзахисник збірної України Віктор Циганков може піти з "Жирони", яка хоче продати гравця.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Арсенал спорт Георгій Судаков

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