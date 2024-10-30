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Сваток заговорил о завершении карьеры из-за переезда в США

30 октября 2024 13:35
Станислав Костюк - Редактор
Сваток оценил свои перспективы в американской MLS
Александр Сваток (в центре) перед матчем в США. Фото: instagram.com/svatok39/
Станислав Костюк - Редактор

Бывший капитан "Днепра-1" Александр Сваток поделился впечатлением о выступлении в США. Защитник играет в составе клуба MLS "Остин".

Сваток разобрал стереотипы, которые связаны с американской лигой, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Воспитанник днепропетровского футбола Александр Сваток выступает за "Остин" с лета 2024 года. Американский клуб заплатил за 30-летнего футболиста больше миллиона евро. Украинец уже успел стать основным игроком команды MLS и поделился впечатлением об этом чемпионате. 

Александр Сваток
Александр Сваток на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Статус MLS растет 

Защитник сборной Украины заявил, что в США играют в более атакующий футбол, чем в УПЛ. Местные болельщики ценят зрелищность в спорте, и команды стараются оправдывать эти ожидания. 

По сравнению с Европой, в Америке меньше внимания уделяют тактике, однако местный чемпион считается результативным и интересным. Сваток заявил, что в последнее время в команды из США переходят перспективные футболисты, которые понимают, что MLS становится сильнее. 

В Америку уже не едут стареющие звезды накануне завершения карьеры. Сваток заявил, что тоже перебрался в США не для того, чтобы думать об уходе из футбола. 

Напомним, в донецком "Шахтере" выбрали специалиста, который может заменить Марино Пушича. 

Лидер "Аль-Насра" Криштиану Роналду устроил скандал после вылета своей команды из Кубка Португалии. 

футбол MLS Сборная Украины по футболу Александр Сваток спорт

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