Сваток оценил свои перспективы в американской MLS

Александр Сваток (в центре) перед матчем в США. Фото: instagram.com/svatok39/

Бывший капитан "Днепра-1" Александр Сваток поделился впечатлением о выступлении в США. Защитник играет в составе клуба MLS "Остин".

Сваток разобрал стереотипы, которые связаны с американской лигой, сообщает официальный сайт УАФ.

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Воспитанник днепропетровского футбола Александр Сваток выступает за "Остин" с лета 2024 года. Американский клуб заплатил за 30-летнего футболиста больше миллиона евро. Украинец уже успел стать основным игроком команды MLS и поделился впечатлением об этом чемпионате.

Александр Сваток на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Статус MLS растет

Защитник сборной Украины заявил, что в США играют в более атакующий футбол, чем в УПЛ. Местные болельщики ценят зрелищность в спорте, и команды стараются оправдывать эти ожидания.

По сравнению с Европой, в Америке меньше внимания уделяют тактике, однако местный чемпион считается результативным и интересным. Сваток заявил, что в последнее время в команды из США переходят перспективные футболисты, которые понимают, что MLS становится сильнее.

В Америку уже не едут стареющие звезды накануне завершения карьеры. Сваток заявил, что тоже перебрался в США не для того, чтобы думать об уходе из футбола.

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