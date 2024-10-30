Сваток оценил свои перспективы в американской MLS

Сваток заговорил о завершении карьеры из-за переезда в США
Бывший капитан "Днепра-1" Александр Сваток поделился впечатлением о выступлении в США. Защитник играет в составе клуба MLS "Остин".
Сваток разобрал стереотипы, которые связаны с американской лигой, сообщает официальный сайт УАФ.
Воспитанник днепропетровского футбола Александр Сваток выступает за "Остин" с лета 2024 года. Американский клуб заплатил за 30-летнего футболиста больше миллиона евро. Украинец уже успел стать основным игроком команды MLS и поделился впечатлением об этом чемпионате.
Статус MLS растет
Защитник сборной Украины заявил, что в США играют в более атакующий футбол, чем в УПЛ. Местные болельщики ценят зрелищность в спорте, и команды стараются оправдывать эти ожидания.
По сравнению с Европой, в Америке меньше внимания уделяют тактике, однако местный чемпион считается результативным и интересным. Сваток заявил, что в последнее время в команды из США переходят перспективные футболисты, которые понимают, что MLS становится сильнее.
В Америку уже не едут стареющие звезды накануне завершения карьеры. Сваток заявил, что тоже перебрался в США не для того, чтобы думать об уходе из футбола.
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