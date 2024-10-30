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Сваток заговорив про завершення кар'єри через переїзд до США

30 жовтня 2024 13:35
Станіслав Костюк - Редактор
Сваток оцінив свої перспективи в американській MLS
Олександр Сваток (у центрі) перед матчем у США. Фото: instagram.com/svatok39/
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній капітан "Дніпра-1" Олександр Сваток поділився враженням про виступ у США. Захисник грає у складі клубу MLS "Остін".

Сваток розібрав стереотипи, пов'язані з американською лігою, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вихованець дніпропетровського футболу Олександр Сваток виступає за "Остін" із літа 2024 року. Американський клуб заплатив за 30-річного футболіста понад мільйон євро. Українець уже встиг стати основним гравцем команди MLS та поділився враженням про цей чемпіонат.

Олександр Сваток
Олександр Сваток на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Статус MLS зростає

Захисник збірної України заявив, що у США грають у більш атакуючий футбол, ніж в УПЛ. Місцеві вболівальники цінують видовищність у спорті й команди намагаються виправдовувати ці очікування.

Порівняно з Європою, в Америці менше уваги приділяють тактиці, проте місцевий чемпіон вважається результативним та цікавим. Сваток заявив, що останнім часом у команди зі США переходять перспективні футболісти, які розуміють, що MLS стає сильнішим.

В Америку вже не їдуть зірки, що старіють, напередодні завершення кар'єри. Сваток заявив, що теж перебрався до США не для того, щоб думати про звільнення з футболу.

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" обрали фахівця, який може замінити Марино Пушича.

Лідер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду влаштував скандал після вильоту своєї команди із Кубка Португалії.

футбол MLS Збірна України з футболу Олександр Сваток спорт

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14:54 Зеленський заявив про значні затримки пакета допомоги від США

14:52 Роберт Фіцо дав інтерв'ю Скабєєвій — що говорив про Україну

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

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14:37 РФ вдарила по Держпрому в Харкові — чим унікальна ця будівля

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