Элина Свитолина раскрыла тайну, на каком турнире она встретила Гаэля Монфиса

Элина Свитолина на теннисном корте. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробует себя сейчас в качестве амбассадора ювелирного производителя искусственных бриллиантов из Украины, но не забывает о спорте. Недавно она поделилась впечатлением от теннисных турниров и назвала самые любимые из них.

Секрет любимых турниров Элина Свитолина раскрыла в интервью Sports Illustrated.

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Какие самые любимые турниры Элины Свитолиной

Первым делом украинская теннисистка отметила три турнира Большого шлема и один турнир категории WTA 1000 в Риме. Именно там она одержала победы в 2017 и 2018 годах.

Свитолина заметила, что не имеет одного единственного любимого турнира, но выделила три наиболее приятных для себя: Roland Garros, из-за особой атмосферы и воспоминаний из юниорской карьеры; Internazionali BNL d'Italia в Риме, который она ценит за радушие людей, вкусную еду и энергетику зрителей; и Wimbledon, где она дважды играла в полуфиналах и которую ценит за традиции и связь с городом Лондон.

Но именно Париж и турнир в нем всегда будет для Свитолиной особенным. Ведь сами на этом турнире она встретила своего мужа - Гаэля Монфиса.

"Я бы не сказала, что у меня есть один любимый турнир. У меня их три. Париж всегда был очень близок моему сердцу - там я встретила Гаэля и выиграла юниорский Ролан Гаррос", — рассказала Элина.

Также Свитолина отметила особую атмосферу US Open в Нью-Йорке, которая, по ее мнению, не имеет аналогов в мире.

На данный момент теннисистка готовится к первому турниру Большого шлема сезона - Australian Open, который стартует 12 января в Мельбурне.

Ранее мы рассказывали, что Элина Свитолина провела нынешний Сочельник в очень необычном месте. Фото можно найти в Instagram спортсменки.

А еще стало известно, что Свитолина восстановилась после травмы и снова может тренироваться на корте.