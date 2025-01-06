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Світоліна назвала улюблені тенісні турніри — є дуже особливий

6 січня 2025 04:55
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Еліна Світоліна розкрила таємницю, на якому турнірі вона зустріла Гаеля Монфіса
Еліна Світоліна на тенісному корті. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробує себе зараз як амбасадор ювелірного виробника штучних брильянтів з України, але не забуває про спорт. Нещодавно вона поділилась враженням від тенісних турнірів і назвала найулюбленіші з них. 

Секрет улюблених турнірів Еліна Світоліна розкрила в інтерв'ю Sports Illustrated.

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Які найулюбленіші турніри Еліни Світоліної

Перш за все українська тенісистка відзначила три турніри Великого шолома та один турнір категорії WTA 1000 у Римі. Саме там вона здобула перемоги в 2017 і 2018 роках.

Світоліна зауважила, що не має одного єдиного улюбленого турніру, але виділила три найбільш приємні для себе: Roland Garros, через особливу атмосферу та спогади з юніорської кар'єри; Internazionali BNL d'Italia в Римі, який вона цінує за привітність людей, смачну їжу та енергетику глядачів; і Wimbledon, де вона двічі грала у півфіналах і яку цінує за традиції та зв’язок з містом Лондон.

Але саме Париж та турнір в ньому завжди буде для Світоліної особливим. Адже саме на цьому турнірі вона зустріла свого чоловіка — Гаеля Монфіса.

"Я б не сказала, що у мене є один улюблений турнір. У мене їх три. Париж завжди був дуже близьким моєму серцю — там я зустріла Гаеля і виграла юніорський Ролан Гаррос", — розповіла Еліна.

Також Світоліна відзначила особливу атмосферу US Open в Нью-Йорку, яка, на її думку, не має аналогів у світі. Наразі тенісистка готується до першого турніру Великого шолома сезону — Australian Open, який стартує 12 січня в Мельбурні.

Раніше ми розповідали, що Еліна Світоліна провела цьогорічний Святвечір у дуже незвичному місці. Фото можна знайти в Instagram спортсменки.

А ще стало відомо, що Світоліна відновилась після травми й знову може тренуватися на корті. Перебуваючи в Києві, Світоліна зіграла з Андрієм Шевченком.

спорт Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти Гаель Монфіс

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