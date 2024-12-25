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Світоліна провела Святвечір у незвичному місці — фото

25 грудня 2024 13:17
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Еліна Світоліна незвично провела Святвечір — фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У світі настала пора новорічних свят, святковий настрій зберігають і українські спортсмени. Правда, деякі з них зустрічають свята у дуже неочікуваних місцях. 

Українська тенісистка Еліна Світоліна провела цьогорічний Святвечір у дуже незвичному місці, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram спортсменки. 

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У своєму Instagram вона опублікувала фотографію, зроблену під час перельоту, зазначивши, що це вже не перший рік, коли вона зустрічає святковий вечір у небі.

Еліна Світоліна
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: скриншот з Instagram

Що написала Світоліна

"Ще один рік… Ще одне Різдво в літаку", — написала вона.

На світлині видно вікна літака та частину салону. Світоліна не уточнила, куди саме прямувала в цей святковий час, але пізніше у її соцмережах з'явились фото з Дубаю. 

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спорт Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти святвечір

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13:29 Ізраїль перехопив ракету хуситів — є поранені

13:17 Бійці 3-ї ОШБр знищили об'єкти ворога на Харківщині — відео

13:15 У Криму в бойову готовність привели "Панцир-С1" — в чому причина

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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