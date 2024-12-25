Еліна Світоліна незвично провела Святвечір — фото

Світоліна провела Святвечір у незвичному місці — фото
У світі настала пора новорічних свят, святковий настрій зберігають і українські спортсмени. Правда, деякі з них зустрічають свята у дуже неочікуваних місцях.
Українська тенісистка Еліна Світоліна провела цьогорічний Святвечір у дуже незвичному місці, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram спортсменки.
У своєму Instagram вона опублікувала фотографію, зроблену під час перельоту, зазначивши, що це вже не перший рік, коли вона зустрічає святковий вечір у небі.
Що написала Світоліна
"Ще один рік… Ще одне Різдво в літаку", — написала вона.
На світлині видно вікна літака та частину салону. Світоліна не уточнила, куди саме прямувала в цей святковий час, але пізніше у її соцмережах з'явились фото з Дубаю.
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