Элина Свитолина необычно провела Сочельник — фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

В мире наступила пора новогодних праздников, праздничное настроение сохраняют и украинские спортсмены. Правда, некоторые из них встречают праздники в очень неожиданных местах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела Сочельник в очень необычном месте, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram спортсменки.

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В своем Instagram она опубликовала фотографию, сделанную во время перелета, отметив, что это уже не первый год, когда встречает праздничный вечер в небе.

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: скриншот из Instagram

Что написала Свитолина

"Еще один год… Еще одно Рождество в самолете", — написала она.

На фотографии видны окна самолета и часть салона. Свитолина не уточнила, куда направлялась в это праздничное время, но позже в ее соцсетях появились фото из Дубая.

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