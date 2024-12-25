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Свитолина провела Сочельник в необычном месте — фото

25 декабря 2024 13:17
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Элина Свитолина необычно провела Сочельник — фото
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В мире наступила пора новогодних праздников, праздничное настроение сохраняют и украинские спортсмены. Правда, некоторые из них встречают праздники в очень неожиданных местах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела Сочельник в очень необычном месте, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram спортсменки.

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В своем Instagram она опубликовала фотографию, сделанную во время перелета, отметив, что это уже не первый год, когда встречает праздничный вечер в небе.

Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: скриншот из Instagram

Что написала Свитолина

"Еще один год… Еще одно Рождество в самолете", — написала она.

На фотографии видны окна самолета и часть салона. Свитолина не уточнила, куда направлялась в это праздничное время, но позже в ее соцсетях появились фото из Дубая.

Напомним, Александр Усик договорился с Тайсоном Фьюри о большом донате на нужды Украины.

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спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты сочельник

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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