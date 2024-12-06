Світоліна повернулася на корт після травми та зіграла з Андрієм Шевченком

Андрій Шевченко та Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Українська тенісистка Еліна Світоліна знову може тренуватися на корті. Одеситка відновилася після травми та готується до початку сезону.

Перебуваючи в Києві, Світоліна зіграла з Андрієм Шевченком. Спільне фото Еліна опублікувала в Instagram.

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Еліна Світоліна та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/elisvitolina

Світоліна готується до Австралії

Світоліна після операції відновлювалася в Києві під наглядом українських спеціалістів.

Цього тижня Еліна отримала дозвіл тренуватися на корті.

Своє перше фото на корті Світоліна опублікувала з київських кортів разом із головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Легенди українського спорту добре знайомі завдяки роботі у благодійному фонді UNITED24.

"Об’єднані пристрастю до спорту", — підписала фото Світоліна.

Українська тенісистка наразі не впевнена, що встигне відновитися до початку сезону. Вона сподівається повернутися на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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