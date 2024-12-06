Світоліна повернулася на корт після травми та зіграла з Андрієм Шевченком

Світоліна повернулася на корт і зіграла з Шевченком — фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна знову може тренуватися на корті. Одеситка відновилася після травми та готується до початку сезону.
Перебуваючи в Києві, Світоліна зіграла з Андрієм Шевченком. Спільне фото Еліна опублікувала в Instagram.
Світоліна готується до Австралії
Світоліна після операції відновлювалася в Києві під наглядом українських спеціалістів.
Цього тижня Еліна отримала дозвіл тренуватися на корті.
Своє перше фото на корті Світоліна опублікувала з київських кортів разом із головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Легенди українського спорту добре знайомі завдяки роботі у благодійному фонді UNITED24.
"Об’єднані пристрастю до спорту", — підписала фото Світоліна.
Українська тенісистка наразі не впевнена, що встигне відновитися до початку сезону. Вона сподівається повернутися на Відкритому чемпіонаті Австралії.
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